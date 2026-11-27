Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Adv

популярные видео

Какую позицию занимает Россия в отношении гарантий безопасности для Украины?

Москва пока не определилась со своей позицией относительно гарантий безопасности для Украины, которые предусматривали бы механизм, аналогичный закрепленному в 5-й статье Североатлантического договора. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили собеседники, близкие к украинской переговорной группе.

На вопрос, действительно ли российская сторона категорически выступает против таких гарантий, один из источников ответил: "Это не совсем так".

Другой собеседник уточнил, что российская делегация в ходе обсуждений не выразила ни согласия, ни прямого отказа.

Не сказала ни "да", ни "нет"– отметил источник.

Отдельным препятствием для переговорного процесса остается позиция Москвы относительно участия европейских партнеров. По словам собеседника агентства, Россия пока блокирует инициативу по привлечению Европы к переговорам.

В то же время в Киеве считают, что договориться об участии европейцев все же возможно.

Реклама

На данный момент Россия продолжает сопротивляться этой инициативе, но, вероятно, это удастся сделать в том или ином формате– сказал собеседник.

Напомним, ранее американский переговорщик Джаред Кушнер заявлял о готовности Кремля принять идею соглашения о безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора. В то же время заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков публично называл так называемое квазичленство Киева в Альянсе неприемлемым вариантом.