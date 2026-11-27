Про це пише "Інтерфакс-Україна".

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Яку позицію Росія займає щодо гарантій безпеки для України?

Москва поки не визначилася з позицією щодо гарантій безпеки для України, які передбачали б механізм, подібний до закріпленого у 5-й статті Північноатлантичного договору. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили співрозмовники, наближені до української переговорної групи.

На запитання, чи справді російська сторона категорично виступає проти таких гарантій, одне з джерел відповіло: "Це не зовсім так".

Інший співрозмовник уточнив, що російська делегація під час обговорень не висловила ані згоди, ані прямої відмови.

Не сказала ні "так", ні "ні"– зазначило джерело.

Окремою перешкодою для переговорного процесу залишається позиція Москви щодо участі європейських партнерів. За словами співрозмовника агентства, Росія наразі блокує ініціативу щодо залучення Європи до переговорів.

Водночас у Києві вважають, що домовитися про участь європейців усе ж можливо.

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Станом на зараз Росія продовжує чинити опір цій ініціативі, але, імовірно, це вдасться зробити в тому чи іншому форматі– сказав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше американський переговорник Джаред Кушнер заявляв про готовність Кремля прийняти ідею безпекової угоди за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору. Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков публічно називав так зване квазічленство Києва в Альянсі неприйнятним варіантом.