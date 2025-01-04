Поэтому есть еще 2 варианта: двусторонние соглашения с неядерными государствами или ядерное оружие. Подробнее о каждом из них 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко.

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Что необходимо для безопасности Украины

"Есть несколько вариантов гарантировать безопасность Украины после прекращения войны", – сказал Огрызко.

Прежде всего речь идет о полноправном членстве в НАТО, что через Словакию и Венгрию с большой вероятностью не будет быстрым процессом, даже если США и Германия изменят свою позицию. По указаниям Кремля, Будапешт и Братислава не дадут это сделать быстро.

Тогда остается 2 варианты:

двусторонние соглашения с ядерными державами – США, Великобританией и Францией – в одиночку или вместе, что является лучшим вариантом;

ядерное оружие.

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Насколько реалистично снова приобрести ядерное оружие

Когда Украина присоединялась к договору о нераспространении ядерного оружия, Верховная Рада ратифицировала его с определенными оговорками. Там указано, что в случае наступления угрозы существования Украины, она может выйти из этого договора.

Это абсолютно легальный и нормальный процесс. Он предусмотрен международным правом,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

И тогда надо объяснять партнерам, что Украине придется идти по пути приобретения ядерного оружия. Поскольку в 1996 году по просьбе союзников Киев отдал ядерное оружие России, которое теперь используется против него же, а гарантий безопасности так и не получил. Иного выхода просто нет.

Это неприятно. Это больно. Но в конечном итоге мы сейчас говорим не о теории, а о практике выживания Украины. Потому что Россия ведет против нас геноцидную войну и мы должны каким-то образом ставить ее на место. Другого, как взаимная угроза уничтожения ядерного оружия, у нас просто не останется,

– констатировал экс-глава МИД.

Напомним, Владимир Зеленский отверг предложение России уменьшить численность украинской армии до 40 – 50 тысяч, отметив необходимость сильной армии для защиты независимости страны.