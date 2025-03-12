Зеленский объяснил, как будут обсуждать гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины в случае паузы в российско-украинской войне был предметом переговоров с Соединенными Штатами. Однако детальное обсуждение состоится позже.

Глава государства объяснил, как будет происходить переговорный процесс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского, который транслирует "Суспільне Новини".

Смотрите также "Не буду нарушать Конституцию": Зеленский сказал, какие "красные линии" Украины

Что заявил Зеленский о гарантиях безопасности

Глава государства заверил, что вопрос гарантий безопасности обсуждали во время встречи с американской стороной 11 марта в Саудовской Аравии.

Если будет тишина на 30 дней, то эти 30 дней выделяются именно для того, чтобы положить на бумагу (у нас есть наши предложения, но чтобы положить на бумагу) согласованные шаги и форматы тех или иных гарантий безопасности, которые будут у Украины после окончания этой войны,

– объясняет Зеленский.

Стоит добавить, что во время переговоров с Соединенными Штатами Украина согласилась на 30-дневное перемирие с Россией. По словам президента, таким образом государство стремится разрушить российские нарративы о том, что якобы оно не хочет мира.