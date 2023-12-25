Как отметил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква в интервью, этот документ не оказал влияния ни в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, ни в 2022 году, когда начала полномасштабное вторжение.

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Украине нужны подлинные гарантии безопасности

По словам Игоря Жовквы, наше государство рассчитывает на то, что от Запада получит настоящие гарантии безопасности. Второго Будапештского меморандума Киеву не нужно.

Заместитель главы ОП отметил, что сейчас со всеми странами G7 продолжаются переговоры. Наблюдается очень хорошая динамика с Великобританией, которая является нашим другом. Наше государство называет это "гарантиями". И мы будем делать так, чтобы это слово приняли наши союзники.

Мы помним о Будапештском меморандуме, где тоже сначала говорилось о гарантиях, а потом... Слова "заверения" точно не будет ни в одном из наших документов,

– подчеркнул он.

Игорь Жовква сделал еще один акцент. Он подчеркнул, что Украине необходимо подписание гарантий как можно скорее. В то же время это не означает, что можно пренебрегать содержанием соответствующего документа.

По его словам, наше государство стремится, чтобы соответствующий документ был юридически обязывающим. Он должен пройти все соответствующие процедуры утверждения в каждом государстве.

Нам точно не нужен еще один или еще семь Будапештских меморандумов. К сожалению, этот документ не сработал ни во время агрессии России против Украины в 2014 году, ни во время полномасштабной агрессии России в 2022 году,

– подчеркнул Игорь Жовква.

Обратите внимание, что недавно в New York Times появилась публикация. В ней написали, что Владимир Путин якобы посылает Западу сигналы о своей якобы готовности заморозить российско-украинскую войну и принять соответствующее соглашение.

На это уже отреагировали в ГУР МО. Представитель Андрей Юсов подчеркнул, что соответствующую информацию нужно мониторить и анализировать. Также следует делать соответствующие выводы. В то же время он отметил, что появление соответствующих материалов отрицает тезис о том, что мир якобы забыл об Украине.