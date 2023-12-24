Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал материал NYT о Владимире Путине. В эфире телемарафона он отметил, что такую информацию необходимо мониторить и анализировать, а также делать соответствующие выводы, передает 24 Канал.

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Что сказал Юсов

Разведчик указал на необходимость разъяснять, что за этим может стоять. Также необходимо объяснять интересы Украины и международного права.

Такие материалы – это даже хорошо, потому что напрямую отрицается тезис, что мир вроде бы забыл об Украине. Мы видим, что сейчас целый ряд важных материалов на первых страницах ведущих мировых изданий посвящен Украине. Это часто дискуссионные материалы, и мы должны, конечно, занимать нашу проактивную позицию. Но сам факт, что Украина фигурирует, что российское вторжение фигурирует – это очень важно,

– сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что российская пропаганда не говорит нам о том, чего действительно хотел бы Владимир Путин и его режим. Он опроверг кремлевские фейки о том, что у россиян вроде бы все хорошо, яиц на всех хватает, а их армия будто бы лучшая.

Конечно, они (россияне – 24 Канал) хотели бы поскорее закончить это вторжение. Другое дело – на каких условиях,

– заметил разведчик.

Он подчеркнул, что с точки зрения украинского национального интереса и международного права Россия – это преступник, который должен быть наказан. Юсов добавил, что Украина заинтересована в скорейшем завершении этой геноцидной войны против нашего государства, но с восстановлением своей территориальной целостности и наказанием международных преступников.

Что этому предшествовало

Издание The New York Times недавно заявило со ссылкой на анонимные источники среди бывших российских и действующих американских чиновников, что Путин через посредников и кулуарные дипломатические каналы с сентября посылает сигналы западным странам. Президент страны-агрессора готов к прекращению огня и подписанию соглашения, но при условии, что все остановится на текущей линии фронта.

Таким образом, диктатор может захотеть заморозить войну и оставить все временно оккупированные украинские территории за Россией. Близкие к Кремлю источники уверяли западных журналистов, что Путин якобы действительно готов остановиться. В то же время, некоторые российские собеседники предполагали, что он может передумать, если оккупационная армия будет набирать обороты.

Какой была реакция