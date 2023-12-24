Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, историк Андрей Харук. Он отметил, что сейчас нет никакого компромисса и оснований для переговоров с Россией.

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Российско-украинские переговоры

Любые переговоры при нынешней позиции российских властей – это лишь затягивание времени и попытка выиграть время для того, чтобы потом попытаться добить Украину.

Если будут организованы переговоры, то российское требование будет именно таковым. Ведь здесь две непримиримые позиции – мы хотим жить, наши враги хотят видеть нас мертвыми. Это не оставляет много места для компромисса. Путин собирается ликвидировать государство Украину, а украинцы хотят его сохранить и восстановить территориальную целостность,

– подчеркнул Харук.

Имеет ли Россия военный потенциал для войны с НАТО

Применение ядерного оружия – это единственный военный потенциал Путина, который может создать угрозу для стран НАТО. Пока война будет вестись конвенционными обычными средствами, то шансов противостоять Альянсу у диктатора нет.

Путин не может с Украиной справиться, а страны НАТО имеют несколько больший военный потенциал. По-моему, бряцание ядерным оружием – это блеф,

– сказал военный эксперт.

К примеру, Финляндия имеет вооруженные силы, а их истребители имеют дальнобойные ракеты. Путин прекрасно понимает, что в случае, например, конфликта с Финляндией, будут удары по штабам в Ленинграде или Санкт-Петербурге.

Стратегия Запада по России

В то же время, Запад делает недостаточно для победы Украины над Россией. Речь идет о недоснабжении обещанного вооружения и задержке с оказанием ежегодной помощи.

Это привычная для Запада и Соединенных Штатов стратегия управляемой эскалации. То есть попытка сохранить еще какие-то рычаги для давления на Россию в будущем. Мол, мы не дали Украине определенный вид вооружения, но если вы (россияне – 24 Канал) будете дальше себя невежливо вести, то мы это оружие дадим. Это политика, которая обычно к добру не приводит,

– добавил Харук.

Значительная часть Западных партнеров пока не осознала, что победа Украины и идеалов западного демократического мира, за которые сейчас воюет наше государство, невозможна без военного поражения России. Ее можно добиться только благодаря уничтожению военного потенциала страны-агрессора.

Позиция Украины по поводу переговоров с Россией