Министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время своего визита в итальянские войска, дислоцирующиеся в Польше, заявил, что нужно искать политическое решение прекращения войны России против нашего государства. Он отметил, что это должно происходить параллельно с военной помощью.

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Требуется открытие дипломатического фронта

Он подчеркнул, что война длится уже почти два года, поэтому целесообразно начать поиск политического решения.

То, что не может быть достигнуто военным путем – а к этому времени мы достигли сохранения Украины, которая могла быть уничтожена, и консолидации границы, заблокировавшей российскую атаку – может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата за посредством мирных переговоров,

– считает министр обороны Италии.

Крозетто считает, что то, чего не удалось сделать с помощью оружия, нужно делать другим способом.

Переговоры между Украиной и Россией