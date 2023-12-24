Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час свого візиту до італійських військ, які дислокуються в Польщі, заявив, що потрібно шукати політичне рішення припинення війни Росії проти нашої держави. Він відзначив, що це має відбуватися паралельно з військовою допомогою.

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Потрібно відкриття дипломатичного фронту

Він наголосив, що війна триває вже майже два роки, тож доцільно почати пошук політичного рішення.

Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом – а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку – може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату за допомогою мирних переговорів,

– вважає міністр оборони Італії.

Крозетто вважає, що те, чого не вдалося зробити за допомогою зброї, потрібно робити в інших спосіб.

Переговори між Україною та Росією