Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, історик Андрій Харук. Він зауважив, що зараз немає жодного компромісу й підстав для переговорів з Росією.

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Російсько-українські перемовини

Будь-які переговори при нинішній позиції російської влади – це лише затягування часу і намагання виграти час для того, щоб потім спробувати добити Україну.

Якщо будуть організовані переговори, то російська вимога буде саме така. Адже тут є дві непримиренні позиції – ми хочемо жити, наші вороги хочуть бачити нас мертвими. Це не залишає багато простору для компромісу. Путін збирається ліквідувати державу Україну, а українці хочуть її зберегти й відновити територіальну цілісність,

– наголосив Харук.

Чи має Росія військовий потенціал для війни з НАТО

Застосування ядерної зброї – це єдиний військовий потенціал Путіна, який може створити загрозу для країн НАТО. Допоки війна буде вестися конвенційними звичайними засобами, то шансів протистояти Альянсу в диктатора немає.

Путін неспроможний з Україною справитися, а країни НАТО мають дещо більший військовий потенціал. Як на мене, брязкання ядерною зброєю – це блеф,

– мовив військовий експерт.

Наприклад, Фінляндія має збройні сили, а їхні винищувачі мають далекобійні ракети. Путін чудово розуміє, що в разі, наприклад, конфлікту з Фінляндією будуть удари по штабах в Ленінграді чи Санкт-Петербурзі.

Стратегія Заходу щодо Росії

Водночас Захід робить недостатньо для перемоги України над Росією. Мовиться про недопостачання обіцяного озброєння та затримку з наданням щорічної допомоги.

Це звична для Заходу й Сполучених Штатів стратегія керованої ескалації. Тобто намагання зберегти ще якісь важелі для тиску на Росію в майбутньому. Мовляв, ми не дали Україні певний вид озброєння, але якщо ви (росіяни – 24 Канал) будете далі себе нечемно поводити, то ми цю зброю дамо. Це політика, яка зазвичай до добра не призводить,

– додав Харук.

Значна частина Західних партнерів поки що не усвідомили, що перемога України й ідеалів західного демократичного світу, за які зараз воює наша держава, неможлива без воєнної поразки Росії. Її можна досягти лише завдяки знищенню військового потенціалу країни-агресора.

Позиція України щодо перемовин з Росією