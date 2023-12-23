В то же время у Владимира Путина есть другой страх, который не связан с НАТО. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, назвав главный ужас диктатора.
Следует просмотреть Расшатывание ЕС, нападение на НАТО и втягивание Китая в войну: советующие Путину аналитики – документ
Чего больше всего боится Путин
18 декабря Финляндия подписала соглашение об усилении военного сотрудничества с Соединенными Штатами. Произошло это на фоне очередных угроз Владимира Путина в сторону Финляндии.
"Его не волнует, где будут войска НАТО. Он прекрасно понимает, что в странах НАТО нет сумасшедших, поэтому они не начнут войну. Ему абсолютно безразлично, сколько будет войск и где они будут. Главное – ситуация на фронте", – подчеркнул Геннадий Гудков.
Владимир Путин больше всего хочет показать всему миру, что победил Украину. Для него это приоритет.
Поэтому Путин не особо переживает из-за "угрозы" со стороны НАТО, лишь показательно угрожает странам Альянса. Ведь диктатор понимает и при первом лучшем случае использует "козырь в рукаве" - ядерное оружие.
Путин спокойно относится к перемещениям НАТО. Никто не отважится начать ядерную войну. Поэтому Путин не боится НАТО, он боится, что Украина начнет успешный штурм, что его армия сбежит. А он будет выглядеть "лузером", проигравшим все, что можно,
– объяснил Гудков.
К тому же Владимир Путин может остерегаться внутренней дестабилизации в России. Хотя, несмотря на неудачный мятеж Пригожина и конец предводителя ЧВК "Вагнера", есть сомнения, кто-то внутри страны-агрессоры захочет сбросить Путина.
Путин угрожает Финляндии из-за вступления в НАТО: что известно
- Не впервые и не в последний раз Владимир Путин грозит НАТО. Собственно, если точнее, то недавно присоединившейся к нему Финляндии. Ведь, по словам диктатора, страну в Альянс "затащили". Путин сказал, что ранее проблем в Финляндии не было, а теперь будут.
- Интересно, что сразу перед этим Путин заявил, что не намерен и причин воевать с Североатлантическим Альянсом. Даже наоборот – заинтересована в развитии дальнейших отношений.
- В институте изучения войны проанализировали заявления российского диктатора. Аналитики утверждают, что "мирные" намерения России в отношении НАТО – лишь пустые разговоры. Особенно учитывая агрессивную риторику России в прошлом.