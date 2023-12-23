Натомість у Владіміра Путіна є інший страх, який не пов'язаний із НАТО. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, назвавши головний страх диктатора.

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Чого найбільше боїться Путін

Фінляндія 18 грудня підписала угоду про посилення військової співпраці зі Сполученими Штатами. Сталося це на тлі чергових погроз Владіміра Путіна у бік Фінляндії.

"Його не хвилює, де будуть війська НАТО. Він чудово розуміє, що в країнах НАТО немає божевільних, тому вони не почнуть війну. Йому абсолютно байдуже скільки буде військ і де вони будуть. Головне – ситуація на фронті", – наголосив Геннадій Гудков.

Владімір Путін найбільше хоче показати усьому світу, що переміг Україну. Для нього це є пріоритетом.

Тож Путін не особливо переймається через "загрозу" з боку НАТО, лише показово погрожує країнам Альянсу. Адже диктатор розуміє і за першої кращої нагоди використовує "козир у рукаві" – ядерну зброю.

Путін спокійно ставиться до переміщень НАТО. Ніхто не наважиться розпочати ядерну війну. Тому Путін не боїться НАТО, він боїться, що Україна почне успішний штурм, що його армія втече. А він виглядатиме "лузером", який програв усе, що можна,

– пояснив Гудков.

До того ж Владімір Путін може остерігатися хіба що внутрішньої дестабілізації у Росії. Хоч, зважаючи на невдалий заколот Пригожина та кінець ватажка ПВК "Вагнера", є сумніви, хто хтось всередині країни-агресорки захоче скинути Путіна.

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