Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник прокомментировал 24 Каналу материал The New York Times о соответствующих намеках российского руководства. По его словам, публичные заявления отличаются от тех, которые подают закрытыми каналами.

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Если оценивать публичные заявления, то в них преимущественно декларируют, что все идет "по плану" и Россия не собирается останавливаться, пока не достигнет так называемых "целей спецоперации". А по закрытым каналам подают определенные сигналы о готовности к переговорам.

В то же время как в публичной плоскости, так и по закрытым каналам идет один месседж – Россия не собирается останавливаться и любые переговоры должны состояться только на российских условиях,

– подчеркнул Мельник.

Обратите внимание! Аналитики ISW считают, что Россия стремится к временному прекращению огня, чтобы подготовиться к новой агрессии против Украины. Кроме того, страна-агрессор хочет помешать военной помощи Киеву.

Что означают "российские условия"

Как известно, осенью 2022 года Владимир Путин объявил об аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, как раньше Крыма. Поэтому если возникнет какая-либо инициатива или хотя бы сигнал готовности садиться за стол переговоров, первое условие может быть – чтобы Украина добровольно вывела войска из этих территорий.

Также нужно помнить о том, что "денацификация, демилитаризация и нейтралитет" – это, по меньшей мере, контролируемая Россией власть в Киеве.

В любом случае, где бы ни остановились на момент объявления о прекращении огня, все равно Россия там не остановится. Россия не собирается останавливаться, пока ее не остановят,

– констатировал Мельник.

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