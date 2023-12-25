Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник прокомментировал 24 Каналу материал The New York Times о соответствующих намеках российского руководства. По его словам, публичные заявления отличаются от тех, которые подают закрытыми каналами.
Вашему вниманию У россиян патовая ситуация: почему Путин хочет переговоров
Если оценивать публичные заявления, то в них преимущественно декларируют, что все идет "по плану" и Россия не собирается останавливаться, пока не достигнет так называемых "целей спецоперации". А по закрытым каналам подают определенные сигналы о готовности к переговорам.
В то же время как в публичной плоскости, так и по закрытым каналам идет один месседж – Россия не собирается останавливаться и любые переговоры должны состояться только на российских условиях,
– подчеркнул Мельник.
Что означают "российские условия"
Как известно, осенью 2022 года Владимир Путин объявил об аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, как раньше Крыма. Поэтому если возникнет какая-либо инициатива или хотя бы сигнал готовности садиться за стол переговоров, первое условие может быть – чтобы Украина добровольно вывела войска из этих территорий.
Также нужно помнить о том, что "денацификация, демилитаризация и нейтралитет" – это, по меньшей мере, контролируемая Россией власть в Киеве.
В любом случае, где бы ни остановились на момент объявления о прекращении огня, все равно Россия там не остановится. Россия не собирается останавливаться, пока ее не остановят,
– констатировал Мельник.
Путин хочет идти до конца: последние новости
- Российский диктатор официально объявил о баллотировании на следующих президентских выборах. Ранее он "обнулил" свои предыдущие сроки.
- Переизбрание Путина намечено на 15–17 марта 2024 года. Оккупантам приказали к этой дате достичь какой-то "победы", в частности захватить Авдеевку.
- Предполагают, что после выборов у Путина будут "развязаны руки" и он решится на тотальную мобилизацию. Это и увеличение военного бюджета страны-агрессора свидетельствуют о том, что она готовится к затяжной войне.