Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник прокоментував 24 Каналу матеріал The New York Times про відповідні натяки російського керівництва. За його словами, публічні заяви відрізняються від тих, що подають закритими каналами.

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Якщо оцінювати публічні заяви, то в них переважно декларують, що все йде "за планом" і Росія не збирається зупинятись, доки не досягне так званих "цілей спецоперації". А закритими каналами подають певні сигнали щодо готовності до перемовин.

Водночас як у публічній площині, так і закритими каналами іде один меседж – Росія не збирається зупинятись та будь-які переговори мають відбутись лише на російських умовах,

– наголосив Мельник.

Зверніть увагу! Аналітики ISW вважають, що Росія прагне тимчасового припинення вогню, щоб підготуватись до нової агресії проти України. Крім того, країна-агресорка хоче перешкодити військовій допомозі Києву.

Що означають "російські умови"

Як відомо, восени 2022 року Владімір Путін оголосив про анексію Запорізької, Херсонської, Донецької й Луганської областей, як раніше Криму. Тому якщо виникне якась ініціатива чи принаймні сигнал готовності сідати за стіл переговорів, перша умова може бути – щоб Україна добровільно вивела війська з цих територій.

Також потрібно пам'ятати про те, що "денацифікація, демілітаризація та нейтралітет" – це щонайменше контрольована Росією влада в самому Києві.

У будь-якому разі де б не зупинились на момент оголошення про припинення вогню, все одно Росія там не зупиниться. Росія не збирається зупинятись, доки її не зупинять,

– констатував Мельник.

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