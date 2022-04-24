Гарантии безопасности и эвакуация из Мариуполя: Зеленский провел важный разговор с Эрдоганом
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Зеленский обсудил с президентом Турции гарантии безопасности для Украины. Также общались о переговорном процессе.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 24 апреля.
К теме Эрдоган признал, что переговоры Украины и России затормозились, но не остановит посредничество.
"Провел важный телефонный разговор с президентом Реджепом Эрдоганом. Накануне его переговоров с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности из "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных", – написал Зеленский.
Детали разговора
По словам украинского президента, он обсудил с Эрдоганом согласование на международном уровне гарантий безопасности для Украины. Кроме этого, Зеленский в разговоре поднял вопрос обороноспособности.
Также говорилось о глобальной пищевой безопасности, которая оказалась под угрозой, из-за блокирования судоходства в Черном море,
– рассказал Зеленский.