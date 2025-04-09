Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 апреля, во время разговора с журналистами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Когда партнеры смогут предоставить гарантии безопасности

Владимир Зеленский сообщил, что по словам партнеров, никто не предоставит Украине гарантии безопасности во время боевых действий.

Мы можем их получить только во время прекращения огня или в момент подписания второй стадии окончания войны. Это подписание соглашения об окончании войны. Мы считаем и у нас с европейцами одинаковое понимание, что начало развертывания тех или иных гарантий безопасности, присутствие и т.д. должно быть в момент прекращения огня,

– заявил он.

Президент отметил, что США обещали сделать соответствующие сильные шаги в случае неудачного результата по достижению полного прекращения огня, однако детали по ним пока неизвестны. Он отметил, что Украине важны санкции против России и военная поддержка для Киева.

Украинский лидер заявил об ожиданиях на два вышеупомянутых шага, если произойдет подобная ситуация. По его мнению, США также невыгодны долгие разговоры о прекращении огня. "Поэтому мы считаем, что должен быть результат. И мы очень надеемся, что будет результат", – добавил он.

Напомним, ранее он заявил, что Россия не может диктовать условия защиты Украины, в частности относительно количества украинских военных. Недавно Владимир Зеленский отметил, что количество стран, готовых направить военный контингент в Украину, увеличивается.