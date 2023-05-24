В министерстве иностранных дел Франции сделали заявление о поддержке Украины в долгосрочной перспективе. Также свой взгляд на этот вопрос высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "Мы – Украина".
Смотрите также Соглашение с дьяволом: как и почему Грузия превращается во врага Украины
Что сказали в МИД Франции
Собственно, в ведомстве выразили решимость по созданию моделей партнерства, которые помогли бы в будущем обороноспособности нашего государства.
Франция готова договориться с Украиной о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную будущую агрессию, как это подтвердили наши лидеры в совместной декларации 36-го франко-британского саммита,
– говорится в источнике.
Взгляд ОП
Подоляк констатировал, что именно послевоенная Украина будет гарантом безопасности для Европы, в частности, в отношении того, что Россия больше никогда не начнет войну. По его словам, тогда в Москве будут бояться нашей милитарности и даже не подумают о том, чтобы приступить к гипотетическому вторжению.
Украина должна выиграть. И если Украина выиграет у такой страны как Россия, и будет иметь единственный опыт выигрыша в войне, будет готова воевать… То кто для кого будет гарантом?
– сказал советник главы Офиса Президента.
Ядерка или НАТО
- Существует мнение, что именно ядерное оружие может стать той "гарантией безопасности", которая обеспечит нам долгий и стабильный мир после победы. Однако Украина отказалась от нуклеарного арсенала в 1994 году.
- Поэтому, собственно, можно услышать разговоры о том, что наше государство пойдет по "израильскому сценарию" – то есть нелегально станет вооружаться опасным атомом.
- В то же время политолог Николай Давыдюк считает, что использовать такой опыт Израиля вовсе не целесообразно. По его словам, нам нужно идти к безопасности более цивилизованными путями.
- В частности, не самой плохой гарантией может быть членство Украины в Североатлантическом альянсе. В этом уверен, скажем, президент Владимир Зеленский.