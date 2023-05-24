У міністерстві закордонних справ Франції зробили заяву щодо підтримки України в довгостроковій перспективі. Також свій погляд щодо цього питання висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Ми – Україна".
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Що сказали в МЗС Франції
Власне, у відомстві висловили рішучість щодо створення моделей партнерства, які б допомогли у майбутньому обороноздатності нашої держави.
Франція готова домовитися з Україною про надання гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери у спільній декларації 36-го франко-британського саміту,
– йдеться в джерелі.
Погляд ОП
Подоляк констатував, що саме післявоєнна Україна буде гарантом безпеки для Європи, зокрема, стосовно того, що Росія більше ніколи не розпочне війну. За його слова, тоді у Москві боятимуться нашої мілітарності та навіть не подумають про те, аби розпочинати гіпотетичне вторгнення.
Україна має виграти. І якщо Україна виграє у такої країни як Росія, і матиме єдиний досвід виграшу у війні, буде готова воювати… То хто для кого буде гарантом?
– сказав радник очільника Офісу Президента.
Ядерка чи НАТО
- Існує думка, що саме ядерна зброя може стати тією "гарантією безпеки", яка убезпечить нам довгий та стабільний мир після перемоги. Однак Україна відмовилась від нуклеарного арсеналу ще у 1994 році.
- Тому, власне, можна почути розмови про те, що наша держава піде за "ізраїльським сценарієм" – тобто нелегально почне озброюватись небезпечним атомом.
- Водночас політолог Микола Давидюк вважає, що використовувати такий досвід Ізраїлю зовсім не доцільно. За його словами, нам потрібно йти до безпеки більш цивілізованими шляхами.
- Зокрема, не ненайгіршою гарантією може бути членство України в Північноатлантичному альянсі. У цьому впевнений, скажімо, президент Володимир Зеленський.