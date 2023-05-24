Про це 24 Каналу розповів Микола Давидюк – політолог. Він наголосив, що "ізраїльський сценарій" – це зовсім не те що потрібно Україні. Гарантії безпеки від окремих, хоч і потужних країн, можуть бути ненадійними. Тим паче в історії України подібний випадок уже був.

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Україна переросла "ізраїльський сценарій"

Видання WSJ, посилаючись на власні джерела, повідомило, що західні партнери хочуть пропонують Києву безпекову модель за зразком Ізраїлю. Мовляв, гарантії безпеки Великої Британії, США, Німеччини та Франції можуть стати такою собі альтернативою членству в НАТО. Оскільки зараз не стоїть питання вступу України в Північноатлантичний альянс.

Натомість раніше Володимир Зеленський наголошував, що найкращі гарантії безпеки для України – це НАТО. Адже там є велика кількість потужних держав та сучасної зброї, а країни вводили санкції та надавали фінансову допомогу.

Нащо Україні пропонувати "ізраїльський сценарій", який ми уже переросли? "Ізраїльський сценарій" – це 38 мільярдів доларів на 10 років. Ми 42 мільярди доларів витратили за пів року. То це виходить у 20 разів зменшити поставки від партнерів? Для чого це?,

– підкреслив Микола Давидюк.

Крім того, "ізраїльський сценарій" має на увазі наявність нелегальної ядерної зброї. Зокрема, колишня прем'єр-міністрка Ізраїлю Горда Меїр заявила, що у них немає ядерної зброї, але якщо доведеться – то її зроблять будь-якими способами.

"Нас на це провокують? Я впевнений, якщо росіяни про нас вдарять ядерною зброєю – ми не будемо приниженою нацією. Ми за 2 місяці нелегально зберемо цю ядерну зброю і дамо відповідь. При чому "російськими руками", щоб історично правильно крапка стояла", – наголосив політолог.

Натомість Україна хоче добитись безпеки цивілізованими шляхами, серед яких вступ у ЄС та НАТО.

Зверніть увагу! Україна відмовилась від ядерної зброї, підписавши Будапештський меморандум 1994 року. Втім навіть один із його підписантів Білл Клінтон покаявся, що змусив Україну віддати ядерну зброю і сказав, що Будапештський меморандум був помилкою.

Україна – не Ізраїль

Політолог також звернув увагу, на ракети, які запускають по Україні та Ізраїлю. В останньому люди у домівках можуть закрити залізні штори на вікнах, для того, аби кімната була безпечною.

"Подивіться на Умань, Дніпро – які там штори залізні закрити, щоб кімната стала безпечною? Там цілі поверхи та під'їзди виносили ракети. Стріляють Х-55, "Калібрами", "Кинджалами" – то який "ізраїльський сценарій? Яка система їх ловитиме?", – зауважив Давидюк.

Микола Давидюк категорично висловився щодо "ізраїльського сценарію": дивіться відео