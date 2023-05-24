Об этом 24 Каналу рассказал Николай Давидюк – политолог. Он подчеркнул, что "израильский сценарий" – это совсем не то что нужно Украине. Гарантии безопасности от отдельных, хотя и мощных стран могут быть ненадежными. Тем более, в истории Украины подобный случай уже был.
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Украина переросла "израильский сценарий"
Издание WSJ, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что западные партнеры хотят предлагать Киеву модель безопасности по образцу Израиля. Мол, гарантии безопасности Великобритании, США, Германии и Франции могут стать некой альтернативой членству в НАТО. Поскольку сейчас не стоит вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс.
Ранее Владимир Зеленский отмечал, что лучшие гарантии безопасности для Украины – это НАТО. Ведь там большое количество мощных государств и современного оружия, а страны вводили санкции и оказывали финансовую помощь.
Зачем Украине предлагать "израильский сценарий", который мы уже переросли? "Израильский сценарий" – это 38 миллиардов долларов в 10 лет. Мы 42 миллиарда долларов потратили за полгода. Так это получается в 20 раз снизить поставки от партнеров? Для чего это?
– подчеркнул Николай Давидюк.
Кроме того, "израильский сценарий" подразумевает наличие нелегального ядерного оружия. В частности, бывшая премьер-министр Израиля Горда Меир заявила, что у них нет ядерного оружия, но если придется – то его сделают любыми способами.
"Нас на это провоцируют? Я уверен, если россияне о нас ударят ядерным оружием – мы не будем униженной нацией. Мы за 2 месяца нелегально соберем это ядерное оружие и дадим ответ. – подчеркнул политолог.
Украина хочет добиться безопасности цивилизованными путями, среди которых вступление в ЕС и НАТО.
Украина – не Израиль
Политолог также обратил внимание на ракеты, запускаемые по Украине и Израилю. В последнем люди в домах могут закрыть железные шторы на окнах, для того чтобы комната была безопасной.
"Посмотрите на Умань, Днепр – какие там шторы железные закрыть, чтобы комната стала безопасной? Там целые этажи и подъезды выносили ракеты. Стреляют Х-55, "Калибрами", "Кинжалами" – это какой израильский сценарий? Какая система будет их ловить?", – заметил Давидюк.
Николай Давидюк категорически высказался по поводу "израильского сценария": смотрите видео
"Серая зона" изменилась
Сегодня Украина не является серой зоной между Западом и Россией. Напротив, это Россия – серая зона между Западом и Китаем. Конкретно он может стать следующей опасностью для мира.
Вы Китая боитесь, а не России. Россия – это гнилое болото, которое скоро развалится. Думать нужно не о нас как "серую зону", а Россию. Поэтому за "израильский сценарий" спасибо, но оставьте его себе,
– подчеркнул Давидюк.
Украина обязательно должна вступить в НАТО для того, чтобы жить без страха и выстраивать страну в хороших условиях. К сожалению, это нельзя сделать полноценно во время ежедневных обстрелов.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале мая отметил, что "двери НАТО для Украины остаются открытыми". Однако главной предпосылкой должна стать победа Украины в войне с Россией.
- The Washington Post 15 мая писало, что сейчас страны-члены НАТО пытаются "преодолеть разногласия" по вступлению Украины в Альянс. Собственно, эти дискуссии активизировались за несколько недель до того, как лидеры стран НАТО 11-12 июля соберутся в Вильнюсе.
- В то же время, парламент Эстонии 17 мая принял заявление в поддержку стремления Украины стать полноправным членом НАТО и призвал Альянс поддержать это решение.