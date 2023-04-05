Об этом Билл Клинтон заявил во время интервью. Бывший американский президент признал личную причастность к ядерному разоружению нашей страны.
Обратите внимание Способен ядерный удар: Шойгу заявил, что Беларуси передали комплекс "Искандер-М"
Украина боялась отдавать ядерное оружие
Билл Клинтон убежден в том, что диктатор Путин не поддержал бы документ, аналогичный Будапештскому меморандуму, как это когда-то сделал первый российский президент Борис Ельцин. При этом бывший американский президент отметил, что при его президентстве украинцы боялись отдавать ядерное оружие.
Они (украинцы – 24 канал) боялись отдать его (ядерное оружие – 24 Канал), потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Путин, увидев возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина очень важная страна,
– отметил Клинтон.
Бывший президент США убежден, что Запад должен поддерживать Украину, и эта поддержка должна оставаться непоколебимой.
Будапештский меморандум
5 декабря 1994 года в венгерской столице Будапеште тогдашние президенты США – Билл Клинтон, Украина – Леонид Кучма и России – Борис Ельцин подписали меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
США выступали активной стороной в убеждении Украины сдать свое ядерное оружие в обмен на уважение суверенитета и территориальной целостности и гарантии безопасности.
Украина обращалась к этому меморандуму во время конфликта на острове Тузла в 2003 году и газовых войн с Россией. Москва грубо нарушила меморандум в 2014 году, а в 2022 году снова подтвердила его недейственность, ведь Россия была одной из стран, гарантировавшей безопасность Украины в обмен на ядерное разоружение.