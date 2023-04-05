Об этом Билл Клинтон заявил во время интервью. Бывший американский президент признал личную причастность к ядерному разоружению нашей страны.

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Украина боялась отдавать ядерное оружие

Билл Клинтон убежден в том, что диктатор Путин не поддержал бы документ, аналогичный Будапештскому меморандуму, как это когда-то сделал первый российский президент Борис Ельцин. При этом бывший американский президент отметил, что при его президентстве украинцы боялись отдавать ядерное оружие.

Они (украинцы – 24 канал) боялись отдать его (ядерное оружие – 24 Канал), потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Путин, увидев возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина очень важная страна,

– отметил Клинтон.

Бывший президент США убежден, что Запад должен поддерживать Украину, и эта поддержка должна оставаться непоколебимой.