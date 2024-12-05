Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Зеленский высказался в годовщину Будапештского меморандума

Владимир Зеленский в конце обращения вспомнил о вещи, которая имела масштабное значение, когда была подписана, но "сегодня даже на много слов не заслуживает". Президент имел в виду именно Будапештский меморандум.

Десять лет войны. Ни одного дня этот документ не работал. И поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-то заверений или обещаний для безопасности недостаточно. Нужны действенные гарантии,

– подчеркнул он.

Президент Украины добавил, что речь идет о реальном союзничестве и реалистичном фундаменте безопасности внутри страны. Также Зеленский напомнил о потребности в оружии, которое позволяет защититься и сдержать врага.

"И единство, которое помогает выстоять даже в самые сложные моменты", – указал гарант.

Зеленский отметил, что сейчас идет работа над каждым из элементов безопасности. Президент поблагодарил всех, кто помогает, и всех наших людей, которые все это обеспечивают.