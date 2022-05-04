О деталях переговоров Ермак рассказал в соцсетях. Он проинформировал западных партнеров, что сложнее всего ситуация в юго-восточной части Украины.

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С кем провел переговоры Андрей Ермак:

  • с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном,
  • советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом,
  • советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером,
  • советником президента Франции по вопросам отношений с Украиной и Россией Изабель Дюмон.

С западными государствами Украина обсуждает гарантии безопасности

Глава Офиса Президента подчеркнул, что стороны продолжили обсуждение гарантий безопасности, которые может получить в будущем Украина. Ермак говорит: он объясняет партнерами, что гарантии должны быть четкими и конкретными.

Отдельной темой была эвакуация людей из Мариуполя и "Азовстали", которую продолжают бомбить россияне. Вчера нам удалось встретить в Запорожье 156 человек, которых мы эвакуировали 1 мая,
– добавил Ермак.

В Офисе Президента заверили союзников, что Украина делает все возможное, чтобы освободить всех украинцев.

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Что известно о новом пакете санкций против России:

  • Уже скоро Евросоюз готовится утвердить 6-й пакет санкций против России. Еврокомиссия уже передала документ для ознакомления государствам-членам ЕС.
  • Проект Европарламента представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • Она сообщила, что санкции будут введены против российского военного командования, причастного к военным преступлениям в Украине.
  • Также от SWIFT могут отключить 3 российских банка, среди которых – "Сбербанк".
  • Вещание трех российских пропагандистских каналов запретят на территории ЕС.
  • Также пакет будет включать эмбарго на российскую нефть, однако предлагается постепенный отказ от импорта. Исключения относительно продолжительности закупок будут сделаны для Венгрии и Словакии, ведь они полностью зависят от "черного золота" из России. Ранее Будапешт заявлял, что ветирует эмбарго.

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