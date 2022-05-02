Об этом в понедельник, 2 мая, рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Политик подчеркнул, что сейчас Евросоюз завершает шестой пакет санкций и украинская сторона ожидает увидеть в нем также нефтяное эмбарго.
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Зависимость от российских энергоресурсов стремительно снижается
Ссылаясь на данные издания Spiegel, Ермак приводит интересные цифры по сокращению использования российских энергоресурсов.
Посчитали, что зависимость от российской нефти упала с прошлогодних 35% до нынешних 12%, а доля импорта российского газа с 55% опустилась до 35%,
– говорится в сообщении руководителя Офиса Президента.
По информации Spiegel, в случае с углем этот показатель с начала года снизился с 50% до примерно 8%.
Ермак напомнил, что ранее Евросоюз принял запрет на импорт российского угля, сейчас Украина ожидает от Европы, в частности Германии, решения относительно нефтяного эмбарго.
Это очень важно – Россия должна быть лишена энергетического оружия,
– подытожил Ермак.
Как страны ЕС реагируют на запрет на импорт российской нефти
По данным издания Kurier против введения полного эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций против государства-агрессора выступали следующие страны:
- Австрия;
- Словакия;
- Венгрия;
- Греция;
- Испания;
- Италия.
Впрочем, по состоянию на 2 мая Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето относительно эмбарго на нефть из России. Благодаря этому решению ограничение российской нефти становится все более вероятным.
Вместе с этим, дипломаты предупреждают, что решение о санкциях могут быть приняты в ближайшие несколько месяцев, а не дней, как этого бы хотелось украинскому правительству.
Санкции против России: последние новости
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- Эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен подчеркнул, что мир начнет снимать санкции с России постепенно, когда освободят Крым. При живом Путине это маловероятно.
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