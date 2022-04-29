Окончательно норвежские порты будут закрыты для российских кораблей 7 мая. Санкции Норвегии полностью соответствуют пятому пакету ЕС, но имеют 1 исключение.

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Почему санкции не касаются архипелага Шпицберген

Согласно "Шпицбергенскому трактату" Норвегия установила свой суверенитет над архипелагом, однако обязалась не создавать там никаких военных баз и не использовать его для военных целей. Кроме того, все подписанты договора более 50 имеют право осуществлять беспрепятственную деятельность на территории архипелага.

Среди подписантов договора есть и Россия, заменившая в соглашении СССР. Поэтому Норвегия не может запретить российским кораблям заходить в порты Шпицбергена.

Санкции не влияют на рыболовные суда, однако около 40% российских кораблей не таковы, поэтому с 7 мая в порты Норвегии они зайти не смогут. Тем не менее, сейчас в правительстве продолжаются дискуссии и по рыболовным лодкам – Либеральная партия требует закрыть порты и для них.

Закрытые порты для россиян: главное

Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. В частности, он предусматривает полное закрытие портов для грузовых судов.

С 17 апреля все страны ЕС, имеющие порты, закрыли их для российских судов.

В Еврокомиссии подчеркнули, что санкции нельзя будет обойти формальным изменением регистрации: решение коснется и тех, кто избавился от российского флага после 24 февраля 2022 года.

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