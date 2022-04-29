Остаточно норвезькі порти закриють для російських кораблів 7 травня. Санкції Норвегії повністю відповідають п'ятому пакету ЄС, але мають 1 виняток.

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Чому санкції не стосуються архіпелагу Шпіцберген

Згідно з "Шпіцбергенським трактатом" Норвегія встановила свій суверенітет над архіпелагом, однак зобов'язалася не створювати там жодних військових баз та не використовувати його для військових цілей. Крім того, усі підписанти договору, яких понад 50, мають право здійснювати безперешкодну діяльність на території архіпелагу.

Серед підписантів договору є і Росія, яка замінила в угоді СРСР. Тому Норвегія не може заборонити російським кораблям заходити в порти Шпіцбергену.

Санкції не впливають на рибальські судна, однак близько 40% російських кораблів не є такими, тому від 7 травня в порти Норвегії вони зайти не зможуть. Попри те зараз в уряді тривають дискусії і щодо рибальських човнів – Ліберальна партія вимагає закрити порти і для них.

Закриті порти для росіян: головне

Євросоюз ввів п'ятий пакет санкцій проти Росії. Зокрема він передбачає повне закриття портів для вантажних суден.

Від 17 квітня усі країни ЄС, які мають порти, закрили їх для російських суден.

У Єврокомісії наголосили, що санкції не можна буде обійти формальною зміною реєстрації: рішення торкнеться й тих, хто позбувся від російського прапора після 24 лютого 2022 року.

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