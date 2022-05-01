Так, кабинет Министров Украины принял постановление "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства".

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Как отметили в правительстве, полномасштабная война России против Украины коренным образом изменила сферу действия обязательств, которые должны выполняться в соответствии с Соглашением от 24 сентября 1992 между украинским и российским правительствами о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

В таких условиях предусмотренные Соглашением цели, в частности в части мер по управлению морскими живыми ресурсами, в пределах экономических зон и континентального шельфа, отвергнуты государством агрессором, а инструменты для их достижения не могут быть реализованы в дальнейшем,

– говорится в сообщении.

А как насчет более серьезных решений

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что отопительный сезон 2022 – 2023 годов Украина пройдет без каких-либо российских энергоносителей. Также НАЭК "Энергоатом" готов полностью отказаться от российского ядерного топлива.

Он подчеркнул, что в этом отопительном сезоне Украина уже диверсифицировала поставки угля – более половины импортируемого угля во время отопительного сезона 2021 – 2022 годов поступило морем.

Что касается горючего – до начала полномасштабного вторжения России в Украину внутреннее потребление бензина обеспечивалось преимущественно импортом дизтоплива, бензина и сжиженного газа из Беларуси и России (более 70% рынка) и морем (10%). Но сейчас рынок адаптируется к новым условиям, и трейдеры договариваются с европейскими операторами на закупку горючего в необходимых объемах.

Следует напомнить, что покупать российский газ Украина перестала еще в 2015 году.

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Правительство Финляндии готовится к прекращению поставок газа из России уже в мае 2022 года. Страна категорически отказывается платить за газ в рублях. Также российский газ уже не используется в Польше и Болгарии.

Евросоюз намерен отказаться от российской нефти до конца года.

Против запретов на импорт нефти и газа выступали Германия и Австрия. Они получают большую часть этих ресурсов из России.

Но недавно Германия согласилась прекратить поставки российской нефти и, вероятнее всего, нефтяное эмбарго введут.

С газом другая история – Россия требует платить за него в рублях, потому что не может принимать валюту. Большинство стран отказываются идти на уступки стране-агрессору. Впрочем, Армения и Венгрия готовы согласиться с условиями Путина. Также некоторые отдельные европейские компании, среди которых одна из крупнейших энергетических компаний Германии, уже открывают рублевые счета.

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