Так, кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Росії про співробітництво в галузі рибного господарства".

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Як зауважили в уряді, повномасштабна війна Росії проти України докорінно змінили сферу дії зобов'язань, які повинні виконуватись відповідно до Угоди від 24 вересня 1992 року між українським та російським урядами про співробітництво в галузі рибного господарства.

У таких умовах передбачені Угодою цілі, зокрема в частині заходів з управління морських живими ресурсами, у межах економічних зон та континентального шельфу, знехтувані державою агресором, а інструменти для ïx досягнення не можуть бути реалізовані в подальшому,

– йдеться в повідомленні.

А як щодо серйозніших рішень

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що опалювальний сезон 2022 – 2023 років Україна пройде без будь-яких російських енергоносіїв. Також НАЕК "Енергоатом" готова повністю відмовитись від російського ядерного палива.

Він підкреслив, що цього опалювального сезону Україна вже диверсифікувала постачання вугілля – більш ніж половина імпортованого вугілля під час опалювального сезону 2021 – 2022 років надійшло морем.

Щодо пального – до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну внутрішнє споживання бензину забезпечувалось переважно імпортом дизпального, бензину та скрапленого з Білорусі та Росії (понад 70% ринку) та морем (10%). Але нині ринок адаптується до нових умов й трейдери домовляються з європейськими операторами для закупівлі пального в необхідних обсягах.

Варто нагадати, що купувати російський газ Україна перестала ще у 2015 році.

Останні новини щодо санкцій проти країни-агресорки

Уряд Фінляндії готується до припинення постачання газу з Росії вже у травні 2022 року. Країна категорично відмовляється платити за газ у рублях. Також російським газом вже не користуються в Польщі та Болгарії.

Євросоюз планує відмовитися від російської нафти до кінця року.

Проти заборон на імпорт нафти й газу виступали Німеччина та Австрія. Вони отримують більшу частину цих ресурсів з Росії.

Але нещодавно Німеччина погодилася припинити постачання російської нафти тож, ймовірніше за все, нафтове ембарго таки введуть.

З газом інша історія – Росія вимагає платити за нього в рублях, адже не може приймати валюту. Більшість країн відмовляються йти на поступки країні-агресорці. Втім, Вірменія та Угорщина готові погодитись на умови Путіна. Також деякі окремі європейські компанії, серед яких одна з найбільших енергетичних компаній Німеччини, вже відкривають рублеві рахунки.

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