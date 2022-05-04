Про деталі перемовин Єрмак розповів у соцмережах. Він проінформував західних партнерів, що найскладніша ситуація у південно-східній частині України.

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З ким провів переговори Андрій Єрмак:

з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном,

радником прем'єр-міністра Великої Британії з національної безпеки Стівеном Лавгроувом,

радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Пльотнером, радником президента Франції з питань відносин з Україною та Росією Ізабель Дюмон.

З західними державами Україна обговорює гарантії безпеки

Голова Офісу Президента наголосив, що сторони продовжили обговорення майбутніх гарантій безпеки, які Україна може отримати в майбутньому. Єрмак каже: він пояснює партнерами що гарантії мають бути чіткими та конкретними.

Окремою темою під час зустрічі була евакуація людей з Маріуполя та "Азовсталі", яку продовжують бомбити росіяни. Вчора нам вдалося зустріти у Запоріжжі 156 людей, яких ми евакуювали 1 травня

– додав Єрмак.

В Офісі Президента запевнили союзників, що Україна робить все можливе, аби звільнити усіх українців.

Зверніть увагу! Ще одна тема обговорення – новий санкційний пакет проти Росії. Єрмак наголосив, що посилюючи тиск на Росію, можна наблизити перемогу України.

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Що відомо про новий пакет санкцій проти Росії:

Вже незабаром Євросоюз готується затвердити 6-ий пакет санкцій проти Росії. Єврокомісія уже передала документ для ознайомлення державам-членам ЄС.

Проєкт Європарламенту представила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що санкції введуть проти російського військового командування, причетного до воєнних злочинів в Україні.

Також від SWIFT можуть відключити 3 російські банки, серед яких – "Сбербанк".

Мовлення трьох російський пропагандистських каналів заборонять на території ЄС.

Також пакет включатиме ембарго на російську нафту – проте пропонується поступова відмова від імпорту. Винятки щодо тривалості закупівель зроблять для Угорщини та Словаччини, адже вони повністю залежать від "чорного золота" з Росії. Раніше Будапешт заявляв, що ветує ембарго.

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