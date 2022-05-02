Про таку категоричну заяву уряду Угорщини повідомила американська компанія Bloomberg.

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Міністр Угорщини про енергетичні санкції проти Росії

Ми чітко дали зрозуміти, що ніколи не підтримаємо розширення санкцій Європейського Союзу проти Росії на енергетику,

– заявив Гуляш.

Зазначимо, що Європейський Союз планує вже до кінця цього року запропонувати заборону на російську нафту. Причиною цього рішення є повномасштабне вторгнення Росії на територію незалежної України. Згідно з цією забороною обмеження на імпорт російських енергоносіїв будуть вводитися поступово.

Протистояння Будапешта у розширенні санкцій проти Росії

Вже неодноразово звучали заяви уряду Угорщини про неприйняття обмежень проти Росії. Країна має велику залежність від російської енергії, тому всілякими способами намагалась відтермінувати прийняття ЄС ембарго на енергоносії Росії.

Також від міністра прозвучала заява, що у пропозиції Єврокомісії щодо санкцій проти імпорту російської енергії немає жодного сенсу.

"Оскільки такі рішення потребують одностайності, для Єврокомісії немає сенсу пропонувати санкції щодо природного газу та сирої нафти, які обмежують закупівлі в Угорщині", – резюмував Гуляш.

Раніше повідомлялось, що Угорщина погодилась платити за імпорт російського газу рублями. Це був один із варіантів Росії обійти санкції, який уряд Обрана підтримав. Зокрема, відомо, що Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.

Вчора, 1 травня, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про деталі розмови з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. У ній йшлося, що наступний раунд санкцій проти Росії повинен містити нафтове ембарго країни-агресорки.

Останні новини про санкції проти Росії:

1 травня повідомлялось про рішення Німеччини у підтримці введення ембарго на російську нафту у межах нового шостого пакета санкцій. Це сталось на зустрічі представників країн-членів Євросоюзу у Брюсселі.

Уряд Німеччини підтримав рішення ЄС запровадити санкції на імпорт урану з Росії, оскільки той слугує паливом для енергетичних реакторів на атомних станціях.

Зокрема, уряд Фінляндії не погодився платити за російський газ рублями, а отже готується до припинення постачання газу з Росії. Також прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що потрібно збільшити військово-технічну допомогу Україні.

Аби протистояти країні-агресорці на газовому ринку та обмежити залежність ЄС від російських поставок, країни Східної Європи планують будуватимуть нові газопроводи. Зокрема, до червня цього року збудують газопровід між Грецією та Болгарією. Він дозволить двом країнам та їхнім сусідам отримати доступ до нових джерел постачання.

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