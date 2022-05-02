Відповідне рішення країни ухвалили перед запровадженням нових санкцій Євросоюзу. Раніше вони виступали проти ембарго.

Зауважте Німеччина підтримала ембарго на російську нафту

Три країни відкликали право вето щодо ембарго на нафту з Росії

Австрія, Угорщина та Словаччина, які вагались, скасували своє вето. Підставою є плани щодо шостого пакета санкцій з боку ЄС,

– повідомило видання.

Видання повідомило, що рішення щодо санкцій можуть ухвалити у найближчі декілька місяців, а не днів.

Високопоставлений дипломат ЄС заявив, що вирішальним фактором стало те, що Німеччина більше не буде блокувати ембарго.

Країни боялись ембарго через залежність від російської нафти

Видання пригадало, що обмеження блокували Угорщина, Австрія і Словаччина, а також Іспанія, Італія і Греція.

Пояснювали це залежністю Братислави та Будапешта від поставок російської нафти, натомість країни південної Європи тривожило подальше зростання цін на енергоносії після введення ембарго.

Припускають, що Німеччина змінила курс після того, як знайшла альтернативні джерела постачання нафти у країну. Проте їм треба декілька місяців, щоб підготуватись.

Відкритим також залишається питання щодо перехідних періодів. Одна з пропозицій – дозволити імпорт російської нафти до осені або навіть до зими.

За даними ЗМІ, ЄС пропонує відмовитись від російської нафти до кінця 2022 року.

Ембарго російської нафти: основне

Видання Foreign Policy з посиланням на Institute of International Finance повідомило, що доходи Росії від експорту нафти у квітні можуть суттєво перевершити показники за той же період у попередні роки, навіть попри накладені санкції. Адже Москва продовжує торгувати нафтою та газом в обхід санкцій.

Ексфахівець з Європи в Держдепартаменті Едвард Фішман розповів, що Путін продовжує заробляти не менше мільярда доларів на день, продаючи нафту і газ, і левова частка припадає на Європу.

Варто відзначити, що протягом 9 – 15 квітня обсяги постачання російської нафти морем впали до 3,12 мільйона барелів на добу. Це на 25% менше, ніж тиждень тому.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснював, що запровадження ембарго на російські енергоносії – це питання часу, адже світ не може дозволити собі залежати від країни-агресора. Натомість на Росію після ухвалення цього рішення чекає небачена бідність.

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