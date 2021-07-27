У России была цель, – Гармаш объяснил, почему боевики согласились на режим тишины

Россия с самого начала не была заинтересована в мире с Украиной. У нее была другая цель, когда соглашалась на перемирие – признать статус ОРДЛО.

Россия хотела прежде всего, чтобы Украина признала стороной возникновение конфликта на Донбассе именно ОРДЛО. Об этом в эфире сообщил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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Вторая цель была снизить уровень "нормандской четверки" и повысить уровень ТКГ. Потому что в "нормандской четверке" нет ОРДЛО, а в ТКГ оно есть,

– отметил Сергей Гармаш.

Он сообщает, когда Россия увидела, что перемирие есть, и спасаются жизни наших военных, а субъективации нет, она не получила нужного ей результата, тогда начала применять снова военные инструменты нажима на Киев.

"Поэтому инструменты, которые она может применять, она применяет. Других возможностей у нее есть минимальное количество", – добавил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной.

Как в дальнейшем сдерживать агрессию России

Сергей Гармаш сообщает, что перемирие является дипломатическим инструментом, который мы продолжаем использовать. Также Украина и в дальнейшем показывает миру, что она готова на окончание активных военных действий. Именно это будет предпосылкой для диалога о политическом регулировании.

Пока наших военных убивают, мы не можем договариваться о политическом урегулировании. Наше общество такого не поймет,

– рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе.

По его словам, у России свой подход, она считает, что сначала нужно договориться о политическом урегулировании, тогда они перестанут нас убивать. Он отмечает, что пока западный прогрессивный мир поддерживает нашу позицию, и мы используем этот инструмент, показываем миру, кто хочет реальной войны, а кто нет.

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"Мне трудно сказать, как мы заставим Россию в дальнейшем соблюдать режим прекращения огня, потому что она в этом не заинтересована. Но мы можем использовать тот факт, что она стреляет", – отметил Сергей Гармаш.

Гармаш рассказал о переговорах с Россией в рамках ТКГ: видео