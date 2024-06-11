Как передают СМИ, победителей государственных тендеров в Черниговской области облагают данью 2% от суммы контракта. Если же предприниматель отказывается платить эту сумму, областная ГАСУ просто блокирует тендер, после чего отправляет его документы на проверку и требует расторжения договора. По словам предпринимателей, если бизнесмен и в дальнейшем отказывается выплатить взятку, ГАСУ инициирует уголовное дело.
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При этом СМИ отмечают, что уголовные производства по жалобе Черниговского ГАСУ часто нарушает Главное управление СБУ в автономной республике Крым.
К слову, с апреля 2023 Управление Северного офиса Госаудитслужбы в Черниговской области возглавляет бывший начальник управления Миндоходов АРК Крым Александр Кондрашов. В Крыму чиновник работал последние 2 года перед оккупацией.
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