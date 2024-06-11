Як передають ЗМІ, переможців державних тендерів у Чернігівській області обкладають даниною 2% від суми контракту. Якщо ж підприємець відмовляється сплачувати цю суму, обласна ДАСУ просто блокує тендер, після чого відправляє його документи на перевірку та вимагає розірвання договору. За словами підприємців, якщо бізнесмен і надалі відмовляється виплатити хабар, ДАСУ ініціює кримінальну справу.
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При цьому ЗМІ наголошують, що кримінальні провадження за скаргою Чернігівського ДАСУ часто порушує Головне управління СБУ в автономній республіці Крим.
До слова, з квітня 2023 року Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області очолює колишній начальник управління Міндоходів АРК Крим Олександр Кондрашов. У Криму чиновник працював останні 2 роки перед окупацією.
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