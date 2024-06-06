Викритий на хабарі – Олексій Носов, партнер юридичної фірми Miller, яка представляє інтереси банку "Альянс" у справі з виведення та легалізації 716 мільйонів гривень, отриманих від незаконного заволодіння електроенергією ПрАТ "НЕК "Укренерго". До адвоката Носова застосували запобіжний захід, повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Олег Новіков.

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Як пише видання KP.UA, низка ЗМІ пов'язала дії Олексія Носова з захистом інтересів Михайла Кіпермана, члена неформальної групи "Приват". Втім, це припущення позбавлене логіки – у кримінальному досьє Кіпермана є не одна подібна справа, та й сам він давно і добре почувається у Швейцарії.

Журналісти стверджують, що клієнтом компанії Miller у кримінальному провадженні, про яке заявило НАБУ, є банк" "Альянс". Саме адвокати юридичної компанії Miller захищають банк у судовій справі щодо відмови банку "Альянс" сплатити понад 1 мільярд гривень за банківською гарантією перед ПрАТ НЕК "Укренерго". Зокрема, на останньому засіданні адвокат компанії В'ячеслав Коломійчук заявив від імені банку "Альянс" категоричне заперечення щодо залучення детективів НАБУ до цієї справи.

До речі, викритий на хабарі Олексій Носов є безпосереднім керівником В'ячеслава Коломійчука, який є працівником відділу практики економічних та службових злочинів адвокатського об'єднання Miller. Тому дії Носова щодо спроби дати хабар були здійснені саме в інтересах банку "Альянс" та його посадових осіб, зазначають наші джерела,

– йдеться у публікації KP.UA.

Видання додає, що невиконання банківською установою своїх зобов’язань за гарантією може стати підставою введення Національним банком України тимчасової адміністрації в банк "Альянс" та визнання його неплатоспроможним. Саме цього намагався уникнути клієнт Носова – банк "Альянс", який хоче передати кримінальну справу від НАБУ до іншого органу слідства.

Нагадаємо, 11 січня НАБУ і САП заявили про викриття схеми заволодіння електроенергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків – понад 716 мільйонів гривень. Про підозру повідомили організатору схеми Михайлу Кіперману та голові правління банку "Альянс" Юлії Фроловій. Їх оголосили у міжнародний розшук.