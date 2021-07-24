Боевики разместили вооружение и технику на полигонах с нарушением линии отвода. На такую находку наблюдатели наткнулись неподалеку Бугаевки.

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Что обнаружили беспилотники:

12 буксируемых гаубиц Д-30А "Жаба";

12 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика";

1 буксируемую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

Однако и это – не все: за пределами выделенных мест хранения были и 24 танка, 7 буксируемых минометов и 4 зенитно-ракетных комплекса "Стрела 10", 89 БТР, БМП и БРДМ.

Наблюдатели выявили еще один полигон с танками и гаубицами

Еще один полигон с вооружением и техникой обнаружили возле временно оккупированного Миусинска:

46 танков,

13 буксируемых гаубиц,

2 реактивных системы залпового огня,

47 боевых бронированных машин.

Пребывание значительного количества вооружения на полигонах свидетельствует о проведении боевого слаживания механизированных подразделений российско-оккупационных войск со следующей ротацией на линии разграничения,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Боевики отказывают представителям ОБСЕ во въезде

Также представители ОБСЕ жалуются на то, что боевики просто не допускают их на оккупированные территории. Так на блокпостах в Старомихайловке, Александровском, Новоазовске, Заиченко, Крещатицком въезд запретили.

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Мол, в этих районах проводят разминирование и инженерные работы. Порой вообще наблюдателей оставляли без объяснений причин. Это не мешало в это самое время свободно проезжать гражданским автомобилям.

Важно! С 27 июля 2020 года на Донбассе действуют договоренности о прекращении боевых действий. Однако их постоянно нарушают оккупанты, стреляя в сторону украинских позиций. Такие действия врага унесли жизни за это время 45 наших героев, еще более 150 были ранены.