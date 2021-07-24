Боевики разместили вооружение и технику на полигонах с нарушением линии отвода. На такую находку наблюдатели наткнулись неподалеку Бугаевки.
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Что обнаружили беспилотники:
- 12 буксируемых гаубиц Д-30А "Жаба";
- 12 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика";
- 1 буксируемую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
Однако и это – не все: за пределами выделенных мест хранения были и 24 танка, 7 буксируемых минометов и 4 зенитно-ракетных комплекса "Стрела 10", 89 БТР, БМП и БРДМ.
Наблюдатели выявили еще один полигон с танками и гаубицами
Еще один полигон с вооружением и техникой обнаружили возле временно оккупированного Миусинска:
- 46 танков,
- 13 буксируемых гаубиц,
- 2 реактивных системы залпового огня,
- 47 боевых бронированных машин.
Пребывание значительного количества вооружения на полигонах свидетельствует о проведении боевого слаживания механизированных подразделений российско-оккупационных войск со следующей ротацией на линии разграничения,
– говорится в сообщении штаба ООС.
Боевики отказывают представителям ОБСЕ во въезде
Также представители ОБСЕ жалуются на то, что боевики просто не допускают их на оккупированные территории. Так на блокпостах в Старомихайловке, Александровском, Новоазовске, Заиченко, Крещатицком въезд запретили.
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Мол, в этих районах проводят разминирование и инженерные работы. Порой вообще наблюдателей оставляли без объяснений причин. Это не мешало в это самое время свободно проезжать гражданским автомобилям.