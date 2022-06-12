Гауляйтер требует деньги у населения

Для таких внедрений коллаборанта Екатерины Уманец отлично подойдет и другое название – рэкет. Он тоже занимает особое место в российской культуре.

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Так, телеграм-канал "Риа-Мелитополь" со ссылкой на сообщения местных сообщает, что она требует у жителей, которые занимаются торговлей на рынке, платить пошлину "за место". Она хочет, чтобы все, кто продает сельхозпродукцию на рынке, ежедневно платили ей по 59 гривен наличными.

Важно, что торговые ряды, за места в которых требует платить Уманец, установил для местных глава Кирилловской общины Иван Малеев. Там всегда можно было торговать бесплатно. Однако, гауляйтер на это не обратила внимания и решила подзаработать.

Уманец не остановилась и на этом. По ее поручению коллаборанты собрали в поселковом совете предпринимателей Кирилловки и объявили, что им нужно будет платить гауляйтеру по 1000 гривен ежемесячно.

Предприниматели спросили, кто подписал это распоряжение. Ответили, что подпись ставила "ваша глава" Уманец. Люди сказали, что их глава – это Малеев. Тогда их начали уговаривать платить хотя бы по 800 гривен,

– рассказал один из предпринимателей, присутствовавший на этом собрании.

Однако, в Кирилловке говорят, что Екатерину Уманец скоро снимут с ее "должности". Занять ее место вроде бы предлагают еще одному местному коллаборанту.

Что известно о коллаборанте Уманец

В Запорожской ОВА о назначении гауляйтера Екатерины Уманец в Кирилловке сообщили 27 мая. По их информации, эта женщина – известная сепаратистка из Мелитополя.

В 2014 году она была лидером мелитопольского антимайдана и возглавляла пророссийское движение "Русская весна".

Она появлялась на российском телевидении и делала абсурдные заявления. Мол, из-за бедности люди в Украине рассчитываются в маршрутках солью.

В 2017 году против нее возбудили уголовное дело по подозрению в государственной измене. По данным следствия, она контактировала со спецслужбами России и действовала по их указаниям.

Уманец скрывалась от следствия в Москве и работала там риелтором.

В Украину коллаборант вернулась недавно, уже после оккупации части Запорожской области.

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