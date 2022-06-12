Гауляйтерка вимагає гроші у населення

Для таких впроваджень колаборантки Катерини Уманець чудово підійде й інша назва – рекет. Він теж займає особливе місце в російській культурі.

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Так, телеграм-канал "Риа-Мелитополь" з посиланням на повідомлення місцевих повідомляє, що вона вимагає у мешканців, які займаються торгівлею на ринку платити мито "за місце". Вона хоче, аби все, хто продає сільгосппродукцію на ринку, щодня платили їй по 59 гривень готівкою.

Важливо, що торговельні ряди, за місця в яких вимагає платити Уманець, встановив для місцевих голова Кирилівської громади Іван Малєєв. Там завжди можна було торгувати безкоштовно. Однак, гауляйтерка на те не зважала і вирішила підзаробити.

Уманець не зупинилася й на цьому. За її дорученням колаборанти зібрали у селищній раді підприємців Кирилівки та оголосили, що їм потрібно буде платити гауляйтерці по 1000 гривень щомісяця.

Підприємці запитали, хто підписав це розпорядження. Відповіли, що підпис ставила "ваша голова" Уманець. Люди сказали, що їхній голова – це Малєєв. Тоді їх почали вмовляти платити хоча б по 800 гривень,

– розповів один із підприємців, який був присутній на цих зборах.

Однак, у Кирилівці подейкують, що Катерину Уманець скоро знімуть з її "посади". Зайняти її місце начебто пропонують ще одному місцевому колаборанту.

Що відомо про колаборантку Уманець

У Запорізькій ОВА про призначення гауляйтерки Катерини Уманець у Кирилівці повідомили 27 травня. За їхньою інформацією, ця жінка – відома сепаратистка з Мелітополя.

У 2014 році вона була лідеркою мелітопольського антимайдану та очолювала проросійських рух "Русская весна".

Вона з'являлася на російському телебаченні та робила там абсурдні заяви. Мовляв, через бідність люди в Україні розраховуються в маршрутках сіллю.

У 2017 проти неї порушили кримінальну справу за підозрою у державній зраді. За даними слідства, вона контактувала зі спецслужбами Росії та діяла за їхніми вказівками.

Уманець переховувалася від слідства у Москві та працювала там рієлторкою.

До України колаборантка повернулася нещодавно, вже після окупації частини Запорізької області.

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