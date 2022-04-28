Газ для России – оружие, а согласие на условия Кремля – слабость, – Ермак

Санкционная группа Макфола-Ермака предлагает ввести санкции против Газпромбанка. Такой шаг закрыл бы для Кремля возможность манипулировать энергоресурсом в Европе.

Плата за газ в рублях – нарушение санкций

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, подчеркнув, что те страны, которые готовы платить за газ в рублях, нарушают санкции.

Внимание Четыре европейских компании заплатили за российский газ рублями, – Bloomberg

О последствиях нарушений ограничений ранее предупреждала Еврокомиссия, а президент Европарламента Роберта Метсола призвала к общеевропейскому энергетическому эмбарго.

Союзники могут победить Россию

По словам Ермака, энергетическое эмбарго выгодно всем союзникам.

Газ для России – это оружие, а согласие на условия кремля всегда воспринимается россиянами как слабость.

– отметил Ермак.

Руководитель ОП добавил, что европейские союзники способны вместе с Украиной победить Россию. Это уже демонстрирует большинство стран Европы, такие как Польша, Финляндия и другие, не соглашающиеся на ультиматумы Путина.

Что такое санкционная группа Ермака-Макфола Это план международной экспертной группы, что закладывает основу четвертой стадии санкций против России, которые должны быть введены безжалостно, системно и быстро.

Газовый шантаж России

Россия требует, чтобы "недружественные" страны платить за газ в рублях, начиная с 1 апреля.

Евросоюз на уровне организации и G7 отказались от этого, потому что это нарушает санкции.

Уже 26 апреля Россия приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию за отказ от расчета в рублях.

В Еврокомиссии это назвали газовым шантажом. В то же время в Польше заявили, что могут обойтись и без российского газа.

В то же время, 10 европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке для того, чтобы заплатить за российский газ рублями.

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