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Газ из Катара для Украины экономически невыгоден, – эксперты

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Поставки газа из Катара экономически невыгодное решение для Украины
Поставки газа из Катара экономически невыгодное решение для Украины / Cesar Gutierrez Blog

После недавнего государственного визита в Катар президент Петр Порошенко привез оттуда новость о том, что это государство готово поставлять Украине сжиженный газ. Однако эксперты в энергетической области указывают на то, что соглашение было бы экономически невыгодным.

Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для сайта "24".

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На официальном сайте президента Украины говорится о том, что украинская власть видит два пути получения катарского газа – "через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор".

Но, как отмечает гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский, вариант с Босфором – заранее проигрышный, потому что здесь мы сталкиваемся с нежеланием Турции сотрудничать в этой сфере.

Танкеры с нефтью (местная власть) пропускает, а метановозы – нет. Несмотря на неоднократные усилия Украины (ездили правительственные делегации, договаривались, пытались влиять, было несколько заседаний украино-турецкой группы по этой проблеме) турецкие власти так и не дали разрешения на прохождение метановозов через Босфор. Вопрос, насколько мне известно, до сих пор не урегулирован.

Что же касается Польши, то эксперт Валентин Землянский считает, что и это – довольно утопическое намерение, если только Украина не хочет существенно переплачивать за газ. "Поставки катарского газа в Украину вполне реальны, это можно сделать через Польшу. Вопрос в цене – это будет примерно на 100 долларов дороже европейской цены, и примерно на 150 долларов дороже газпромовской (...). Мы будем помогать братьям полякам, потому что у них есть терминал и контракт с Катаром, который является экономически невыгодным. Они сейчас пытаются этот газ, условно говоря, сбыть, а Украина традиционно протягивает руку помощи. Или поляки протягивают нам руку помощи, но очень за дорого", – убежден он.

С Землянским солидарен и Леонид Униговский, который подчеркивает, что ключевым в данном случае является вопрос цены. "По нынешнему соглашению, которое заключено между Катаром и Польшей, газ на польский рынок, насколько мне известно, может поставляться по цене около 370 долл. за 1 тыс. куб. м. Учитывая, что рыночная цена газа в Украине составляет 220-230 долл. за 1 тыс. куб. м, это очень дорого", – отмечает он.

Впрочем, эксперт не исключает, что Петр Порошенко мог договориться с эмиром Катара об определенных ценовых преференциях.

Не исключено, что речь могла идти о бартере – поставке сжиженного газа в обмен на продовольствие или любые товары (Украина уже много лет экспортирует в Катар зерно, муку, мясо). К тому же, как известно, катарские компании вовсю интересуются возможностями получения в собственность украинских сельхозземель,
- предполагает Униговский.

Подробнее читайте в публикации: Дорого и сердито: придет ли в Украину катарский газ?

Теги: Новости Украины Новости политики Газовый конфликт Новости Турции Новости Польши Катар
Источник: 24 Канал
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