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      Газ как инструмент шантажа, – эксперт предостерегла правительство от нового контракта с Россией

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      Россия шантажирует Украину "газовым вопросом"
      Россия шантажирует Украину "газовым вопросом" / Иллюстративное фото

      Кабинет министров может согласиться на возобновление прямых закупок газа из России. Это полностью нивелирует план об энергетической независимости Украины. Кроме того, существует ряд рисков безопасности.

      В конце 2019 года заканчивается действующий украинско-российский контракт на транзит газа в Европу через Украину. О решении правительства вести переговоры по следующему контракту со страной-агрессором и его рисках в комментарии 24 каналу рассказала эксперт по энергетическим вопросам Виктория Войцицкая.

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      "Конечно, мы не знаем что будет после 1 января. Государство должно ставить перед собой цель – иметь обновленный контракт по европейским нормам и правилам, в котором Украина была бы защищена, как страна-транзитер. Это является ключевой нашей задачей, чтобы вентиль внезапно не выключили 1 января", – отмечает она.

      Вторая важная цель, которую Украина должна ставить перед собой: стать энергетически независимой, в частности, от страны-агрессора – России.

      Россия всегда использовала газ как инструмент для шантажа – политического и экономического против Украины. Поэтому сейчас, когда речь идет о двусторонних отношениях в рамках транзитного договора, об отказе от импорта газа, я бы хотела понять, какая польза для Украины и как мы будем согласовывать вопрос безопасность,
      – подчеркивает Войцицкая.

      По ее словам, предыдущее правительство отчитывался о том, сколько времени Украина находится без российского газа. Это было возможным благодаря импорту газа из Европы. Такая позиция, с геополитической точки зрения, была правильной.

      Эксперт вспомнила: Украина ранее ставила перед собой задачу – стать энергетически независимой как от России так и от Европы. Однако это задание провалил "Нафтогаз", в компании заявили, что добыча газа не является в приоритете.

      Если же у нас сейчас есть потребность зависеть от российского газа, нужно определиться с теми рычагами, которые могли бы исключить российский саботаж. Решить: как мы будем действовать, если агрессор решит перекрыть вентиль. Советую правительству десять раз подумать перед тем, как делать Украину зависимой от России,
      – добавляет Войцицкая.

      Что известно про транзит российского газа через Украину?Владимир Зеленский ранее отмечал: Украина хотела бы договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.

      Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.

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      Автор: Ирина Выхрущ, Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Новости политики Газпром Нафтогаз Газовый конфликт Рынок газа Украина – Россия Газ
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