Газовые переговоры о транзите: чего на самом деле добивается Россия

Москва во время проведения трехсторонних газовых переговоров с участием Украины, России и Европейского союза, прилагать все усилия, чтобы вернуть ситуацию с транзитом газа к состоянию 2013 года.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал ведущий научный сотрудник отдела истории международных отношений и внешней политики Украины Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов.

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Как известно, 19 сентября в Брюсселе завершились давно анонсированные трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза. Следующий этап планируют провести в конце октября, однако Россия выразила готовность заключить договор по нормам ЕС о транзите газа.

"Газпром" стремится к отзыву украинской стороной иска в Стокгольмский арбитраж. Кроме того, есть желание вернуться к ситуации 2013 года. Они хотят получить отдельно договор на транзит газа украинской газотранспортной системой и отдельно соглашение на прямые поставки российского газа украинским потребителям. "Газпром" не хочет заключать новое соглашение на 10 лет, поскольку после запуска "Северного потока-2" не будет соответствующих законтрактованных объемов транзита российского газа для украинской ГТС,

– объяснил он.

Мартынов также отметил, что пока рано делать конкретные прогнозы относительно того, каким будет договор – пока нет никакого "документа". Переговоры отложены до октября, причем конкретной даты их возобновления также нет.

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"Если вообще не будет никакого нового соглашения," Газпром "получит очередную возможность представить Украину "ненадежным транзитером" и будет ссылаться на Европейскую энергетическую хартию, которая запрещает транзитеру прерывать поставки газа даже без соглашения. Наиболее плохая ситуация, когда транзит с 1 января 2020 года заставят продолжить, но без его оплаты вследствие форс-мажорных обстоятельств отсутствия соответствующего соглашения", – подчеркнул Мартынов.

Что известно о транзите российского газа через Украину?

Отметим, Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.



Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. В тоже время идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.Между тем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.