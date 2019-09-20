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      Газові переговори про транзит: чого насправді домагається Росія

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      Газові переговори тільки розпочались
      Газові переговори тільки розпочались / 24 Канал

      Москва під час проведення тристоронніх газових переговорів за участю України, Росії та Європейського союзу, докладатиме усіх зусиль, аби повернути ситуацію із транзитом газу до стану 2013 року.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловив провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України Андрій Мартинов.

      Читайте також: Росія готова укласти договір про транзит газу з Україною: що про це відомо

      Як відомо, 19 вересня у Брюсселі завершилися давно анонсовані тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу. Наступний етап планують провести наприкінці жовтня, однак Росія висловила готовність укласти договір за нормами ЄС про транзит газу.

      "Газпром" прагне відкликання українською стороною позову до Стокгольмського арбітражу. Крім того, є бажання повернутись до ситуації 2013 року. Вони хочуть мати окремо угоду на транзит газу українською газотранспортною системою та окремо угоду на прямі постачання російського газу українським споживачам. "Газпром" не хоче укладати нову угоду на 10 років, оскільки після запуску "Північного потоку-2" не буде відповідних законтрактованих обсягів транзиту російського газу для української ГТС,
      – пояснив він.

      Мартинов також наголосив, що поки що зарано робити конкретні прогнози щодо того, яким буде договір – наразі немає ніякого "документу". Переговори відкладені до жовтня, причому конкретної дати їхнього відновлення також немає.

      Читайте також: Кабмін забере у "Нафтогазу" функцію контролю за українською ГТС

      "Якщо взагалі не буде ніякої нової угоди, "Газпром" отримає чергову нагоду представити Україну "ненадійним транзитером" та буде посилатись на Європейську енергетичну хартію, яка забороняє транзитеру переривати постачання газу навіть без угоди. Найгірша ситуація, коли транзит з 1 січня 2020 року змусять продовжити, але без його оплати внаслідок форс-мажорних обставин відсутності відповідної угоди", – підкреслив Мартинов.

      Що відомо про транзит російського газу через Україну?Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.

      Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

      Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас в Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Газ Новини політики Енергетика Ринок газу Газовий конфлікт Газпром
      Джерело: 24 канал
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