Также это было время новых политических головоломок внутри страны, разгребания последствий мирового кризиса и дополнительных проблем из-за пандемии. Больше об этих событиях – в новом выпуске проекта "Украина 30".
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Украинский футбол
Начнем с чего-то приятного. Например, в 2009 году впервые украинская футбольная команда вышла в финал Лиги Европы УЕФА. Это был 51 финал в истории турнира.
Поединок на стадионе Фенербахче в Стамбуле
На поле – донецкий "Шахтер" и немецкий "Вердер". Игра была такая, что начиналась аритмия. Первыми открыли счет горняки. Адриано забил на 25 минуте.
Через 10 минут Налду сравнял счет и первый тайм закончился вничью. Вторую половину игры ни одна из команд не смогла добыть чужих ворот. Однако на дополнительных минутах Жадсон распечатал Вердер и впервые в истории независимости украинский клуб завоевал кубок УЕФА. По итогам еврокубкового сезона горняки заработали почти 11,5 миллиона евро.
Смотрите полный выпуск программы "Украина 30" на 24 канале:
Заставляли нервничать темпы подготовки Украины к "Евро-2012". К счастью, мы успели уместиться в рамки требований УЕФА. 13 мая 2009 года окончательно утвердили перечень городов-хозяев чемпионата.
Исполнительный комитет УЕФА подтвердил, что в Польше "Евро-2012" будут принимать:
- Варшава;
- Вроцлав;
- Гданьск;
- Познань.
В Украине объявили такие города:
- Киев;
- Донецк;
- Львов;
- Харьков.
Среди городов, заявки которых отклонили, был польский Краков и Хожув, а у нас – Днепропетровск и Одесса. Право провести финал чемпионата Европы утвердили по киевскому НСК "Олимпийский".
Открытие стадиона "Донбасс-Арена"
29 августа в Донецке официально открыли стадион "Донбасс-Арена".
Этот стадион – подарок всей Украине,
– сказал президент Виктор Ющенко.
Стадион "Донбасс-Арена" открыли в 2009 году / Фото "Трибуны"
Открытие Zaxidfest
Однозначно победой смело можно назвать появление одного из лучших фестивалей альтернативной музыки и культуры. Zaxidfest – это целая галактика с разноплановой музыкой, природой вокруг и невероятной атмосферой.
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Украинский Woodstock Music объединяет музыкантов не только из Украины. Гости из-за рубежа – это еще одна изюминка фестиваля. Первый Zaxidfest состоялся как раз в 2009 году.
Фестиваль впервые организовали в 2009 году / Фото West News
Недооцененная криптовалюта
Скорее чем чужие дети рос до недавнего времени курс биткоина. Это сегодня самая известная и самая дорогая криптовалюта. В 2009 году биткоин только представили широкой общественности.
В начале курс криптовалюты был мизерным. В нее мало кто верил, поэтому и оценивал в 2 доллара. За эти 12 лет все поменялось и криптовалюта во многих сферах получила права полноценного платежного средства.
Эра интернета
С миру по нитке – голому рубаха. Настоящим ренессансом этой народной мудрости стала эра интернета. Онлайн позволял находить единомышленников и скидываться с ними на воплощение мечтаний. В частности, когда в начале ХХ века в Галиции среди украинских крестьян началось кооперативное движение.
С небольшой натяжкой это процесс привлечения совместных усилий для достижения результата можно назвать первым краудфандингом. Новую жизнь таким идеям подарил интернет. Краудфандинг таким, каким мы его знаем сегодня, заработал в конце 1990-х годов. В 1997 году поклонники британской рок-группы Marillion собрали в интернете 60 тысяч долларов, за которые группа могла сыграть целый концертный тур по Соединенным Штатам.
Выступление рок-группы Marillion: смотрите видео
Газовые войны
Еще одним знаковым событием 2009 года стало завершение украинско-российских газовых войн. К сожалению, к этому поражению Украины были причастны и представители украинской власти.
19 января 2009 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали 10-летние соглашения о купле-продаже и транзите российского газа.
Это стандартный контракт. Все разговоры о том, плохой он или хороший – не имеют смысла,
– заверила тогда премьер-министр Юлия Тимошенко.
На самом деле Россия добилась своего – продавать Украине топливо по завышенным ценам, еще и по формуле "бери-плати". Это когда надо покупать установленные объемы газа, не смотря на то, есть ли в этом хозяйственная потребность.
Их следствием стало усиление энергетической зависимости Украины от России и увеличение ценового бремени для отечественной промышленности. Кремль через "Газпром" держал Украину на "газовой игле" и неоднократно шантажировал.
Юлия Тимошенко и Владимир Путин подписали газовый контракт / Фото "украинского времени"
Наглые требования россиян
Одним из самых жестких условий россиян был отказ от ассоциации Украины с Евросоюзом. Еще одним политическим ультиматумом, который выдвигала Москва в обмен на скидку от дискриминационной цены, было продление пребывания баз Российского флота в Крыму. Россияне требовали передвинуть официальное разрешение на пребывание своего флота на полуострове с 2017 до 2042 года.
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После Революции Достоинства новый состав "Нафтогаза" подал иск в Стокгольмский Арбитраж и в начале 2018 года "Газпром" обязали компенсировать Нафтогазу убытки в размере более 4,5 миллиарда долларов.
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