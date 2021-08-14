Також це був час нових політичних головоломок всередині країни, розгрібання наслідків світової кризи і додаткових проблем через пандемію. Більше про ці події – у новому випуску проєкту "Україна 30".
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Український футбол
Розпочнемо із чогось приємного. Наприклад, у 2009 році вперше українська футбольна команда вийшла у фінал Ліги Європи УЄФА. Це був 51 фінал в історії турніру.
Поєдинок на стадіоні Фенербахче у Стамбулі
На полі – донецький "Шахтар" і німецький "Вердер". Гра була така, що починалася аритмія. Першими відкрили рахунок гірники. Адріано забив на 25 хвилині.
Через 10 хвилин Налду зрівняв рахунок і перший тайм закінчився внічию. Другу половину гри ні одна з команд не змогла здобути чужих воріт. Однак на додаткових хвилинах Жадсон розпечатав Вердер і вперше в історії незалежності український клуб завоював кубок УЄФА. За підсумками єврокубкового сезону гірники заробили майже 11,5 мільйона євро.
Дивіться повний випуск програми "Україна 30" на 24 каналі:
Змушували нервувати темпи підготовки України до "Євро-2012". На щастя, ми встигли вміститися у рамки вимог УЄФА. 13 травня 2009 року остаточно затвердили перелік міст-господарів чемпіонату.
Виконавчий комітет УЄФА підтвердив, що у Польщі "Євро-2012" прийматимуть:
- Варшава;
- Вроцлав;
- Гданськ;
- Познань.
В Україні оголосили такі міста:
- Київ;
- Донецьк;
- Львів;
- Харків.
Серед міст, заявки яких відхилили, був польський Краків і Хожув, а в нас – Дніпропетровськ і Одеса. Право провести Фінал Чемпіонату Європи затвердили за київським НСК "Олімпійський".
Відкриття стадіону "Донбас-Арена"
29 серпня в Донецьку офіційно відкрили стадіон "Донбас-Арена".
Цей стадіон – подарунок всій Україні,
– сказав президент Віктор Ющенко.
Стадіон "Донбас-Арена" відкрили у 2009 році / Фото "Трибуни"
Відкриття Zaxidfest
Однозначно перемогою сміливо можна назвати появу одного із кращих фестивалів альтернативної музики і культури. Zaxidfest – це ціла галактика з різноплановою музикою, природою навколо і неймовірною атмосферою.
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Український Woodstock Music об'єднує музикантів не лише з України. Гості з-за кордону – це ще одна родзинка фестивалю. Перший Zaxidfest відбувся якраз у 2009 році.
Фестиваль вперше організували у 2009 році / Фото West News
Недооцінена криптовалюта
Швидше ніж чужі діти ріс донедавна курс біткоїна. Це сьогодні найвідоміша і найдорожча криптовалюта. В 2009 році біткоїн тільки представили широкому загалу.
На початку курс криптовалюти був мізерним. В неї мало хто вірив, тому і оцінював у 2 долари. За ці 12 років все помінялося і криптовалюта у багатьох сферах отримала права повноцінного платіжного засобу.
Ера інтернету
З світу по нитці – голому свитка. Справжнім ренесансом цієї народної мудрості стала ера інтернету. Онлайн дозволяв знаходити однодумців і скидатись з ними на втілення мрій. Зокрема, коли на початку ХХ століття на Галичині серед українських селян почався кооперативний рух.
З невеликою натяжкою цей процес залучення спільних зусиль для досягнення результату можна назвати першим краудфандингом. Нове життя таким ідеям подарував інтернет. Спільнокошт таким, яким ми його знаємо сьогодні, запрацював наприкінці 1990-х років. У 1997 році шанувальники британської рок-групи Marillion зібрали в інтернеті 60 тисяч доларів, за які група могла відіграти цілий концертний тур по Сполучених Штатах.
Виступ рок-групи Marillion: дивіться відео
Газові війни
Ще однією знаковою подією 2009 року стало завершення українсько-російських газових війн. На жаль, до цієї поразки України були причетні і представники української влади.
19 січня 2009 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали 10-річні угоди про купівлю-продаж та транзит російського газу.
Це стандартний контракт. Всі розмови про те, поганий він чи добрий – не мають сенсу,
– запевнила тоді прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко.
Насправді Росія добилася свого – продавати Україні паливо за завищеними цінами, ще й за формулою "бери-плати". Це коли треба купувати встановлені обсяги газу, не дивлячись, чи є в цьому господарська потреба.
Їхнім наслідком стало посилення енергетичної залежності України від Росії та збільшення цінового тягаря для вітчизняної промисловості. Кремль через "Газпром" тримав Україну на "газовій голці" і неодноразово шантажував.
Юлія Тимошенко та Володимир Путін підписали газовий контракт / Фото "Українського часу"
Зухвалі вимоги росіян
Однією з найжорсткіших умов росіян була відмова від асоціації України з Євросоюзом. Ще одним політичним ультиматумом, який висувала Москва в обмін на знижку від дискримінаційної ціни, було подовження перебування баз Російського флоту в Криму. Росіяни вимагали пересунути офіційний дозвіл на перебування свого флоту на півострові з 2017 до 2042 року.
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Після Революції Гідності новий склад "Нафтогазу" подав позов до Стокгольмського Арбітражу і на початку 2018 року "Газпром" зобов'язали компенсувати Нафтогазу збитки розміром у понад 4,5 мільярда доларів.