Також це був час нових політичних головоломок всередині країни, розгрібання наслідків світової кризи і додаткових проблем через пандемію. Більше про ці події – у новому випуску проєкту "Україна 30".

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Український футбол

Розпочнемо із чогось приємного. Наприклад, у 2009 році вперше українська футбольна команда вийшла у фінал Ліги Європи УЄФА. Це був 51 фінал в історії турніру.

Поєдинок на стадіоні Фенербахче у Стамбулі

На полі – донецький "Шахтар" і німецький "Вердер". Гра була така, що починалася аритмія. Першими відкрили рахунок гірники. Адріано забив на 25 хвилині.

Через 10 хвилин Налду зрівняв рахунок і перший тайм закінчився внічию. Другу половину гри ні одна з команд не змогла здобути чужих воріт. Однак на додаткових хвилинах Жадсон розпечатав Вердер і вперше в історії незалежності український клуб завоював кубок УЄФА. За підсумками єврокубкового сезону гірники заробили майже 11,5 мільйона євро.

Дивіться повний випуск програми "Україна 30" на 24 каналі:

Змушували нервувати темпи підготовки України до "Євро-2012". На щастя, ми встигли вміститися у рамки вимог УЄФА. 13 травня 2009 року остаточно затвердили перелік міст-господарів чемпіонату.

Виконавчий комітет УЄФА підтвердив, що у Польщі "Євро-2012" прийматимуть:

Варшава;

Вроцлав;

Гданськ;

Познань.

В Україні оголосили такі міста:

Київ;

Донецьк;

Львів;

Харків.

Серед міст, заявки яких відхилили, був польський Краків і Хожув, а в нас – Дніпропетровськ і Одеса. Право провести Фінал Чемпіонату Європи затвердили за київським НСК "Олімпійський".

Відкриття стадіону "Донбас-Арена"

29 серпня в Донецьку офіційно відкрили стадіон "Донбас-Арена".

Цей стадіон – подарунок всій Україні,

– сказав президент Віктор Ющенко.



Стадіон "Донбас-Арена" відкрили у 2009 році / Фото "Трибуни"

Довідка. Зараз "Донбас-Арена" перебуває на підконтрольній бойовикам території.

Відкриття Zaxidfest

Однозначно перемогою сміливо можна назвати появу одного із кращих фестивалів альтернативної музики і культури. Zaxidfest – це ціла галактика з різноплановою музикою, природою навколо і неймовірною атмосферою.

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Український Woodstock Music об'єднує музикантів не лише з України. Гості з-за кордону – це ще одна родзинка фестивалю. Перший Zaxidfest відбувся якраз у 2009 році.



Фестиваль вперше організували у 2009 році / Фото West News

Недооцінена криптовалюта

Швидше ніж чужі діти ріс донедавна курс біткоїна. Це сьогодні найвідоміша і найдорожча криптовалюта. В 2009 році біткоїн тільки представили широкому загалу.

На початку курс криптовалюти був мізерним. В неї мало хто вірив, тому і оцінював у 2 долари. За ці 12 років все помінялося і криптовалюта у багатьох сферах отримала права повноцінного платіжного засобу.

Важливо! У 2021 році курс біткоїна злетів до 62 тисяч доларів за монету після заклику Ілона Маска вкладатись. Коли за кілька місяців батько Tesla заявив, що вже награвся – ринок відреагував миттєво і вартість біткоїна почала різко падати. Однак все одно це шестизначні цифри, якщо переводити їх в гривні.

Ера інтернету

З світу по нитці – голому свитка. Справжнім ренесансом цієї народної мудрості стала ера інтернету. Онлайн дозволяв знаходити однодумців і скидатись з ними на втілення мрій. Зокрема, коли на початку ХХ століття на Галичині серед українських селян почався кооперативний рух.

З невеликою натяжкою цей процес залучення спільних зусиль для досягнення результату можна назвати першим краудфандингом. Нове життя таким ідеям подарував інтернет. Спільнокошт таким, яким ми його знаємо сьогодні, запрацював наприкінці 1990-х років. У 1997 році шанувальники британської рок-групи Marillion зібрали в інтернеті 60 тисяч доларів, за які група могла відіграти цілий концертний тур по Сполучених Штатах.

Виступ рок-групи Marillion: дивіться відео

Газові війни

Ще однією знаковою подією 2009 року стало завершення українсько-російських газових війн. На жаль, до цієї поразки України були причетні і представники української влади.

19 січня 2009 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали 10-річні угоди про купівлю-продаж та транзит російського газу.

Це стандартний контракт. Всі розмови про те, поганий він чи добрий – не мають сенсу,

– запевнила тоді прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко.

Насправді Росія добилася свого – продавати Україні паливо за завищеними цінами, ще й за формулою "бери-плати". Це коли треба купувати встановлені обсяги газу, не дивлячись, чи є в цьому господарська потреба.

Варто знати! За 10 років дії контрактів безповоротні збитки для України склали 32,1 мільярда доларів США – це понад 60 тисяч гривень для кожної української родини.

Їхнім наслідком стало посилення енергетичної залежності України від Росії та збільшення цінового тягаря для вітчизняної промисловості. Кремль через "Газпром" тримав Україну на "газовій голці" і неодноразово шантажував.



Юлія Тимошенко та Володимир Путін підписали газовий контракт / Фото "Українського часу"

Зухвалі вимоги росіян

Однією з найжорсткіших умов росіян була відмова від асоціації України з Євросоюзом. Ще одним політичним ультиматумом, який висувала Москва в обмін на знижку від дискримінаційної ціни, було подовження перебування баз Російського флоту в Криму. Росіяни вимагали пересунути офіційний дозвіл на перебування свого флоту на півострові з 2017 до 2042 року.

Зверніть увагу Газова війна Росії, прем'єрство Януковича й курйози Черновецького: чим запам'ятався 2006 рік

Після Революції Гідності новий склад "Нафтогазу" подав позов до Стокгольмського Арбітражу і на початку 2018 року "Газпром" зобов'язали компенсувати Нафтогазу збитки розміром у понад 4,5 мільярда доларів.

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