Увійти в один із основних міжнародних клубів – завдання, яке Україна змогла виконати на 17 році незалежності. Український прапор зайняв своє місце серед прапорів країн-членів Світової Організації торгівлі. Разом з тим, це був час, коли гаманці українців відчули наслідки світової економічної кризи.

Цікаво Спроби Росії загарбати Тузлу, режим Хусейна й утвердження гімну: чим запам'ятався 2003 рік

В новинах вперше показали на чому полягають традиції "засівання" галицьких суддів, а ще транслювали епопею з повернення українців, яких полонили пірати. Чим ще запам'ятався 2008 рік – дізнавайтесь у програмі "Україна 30" на 24 каналі.

У 2008 році Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі. Це дійсно неймовірний економічний здобуток. Адже якщо говорити мовою чисел, на СОТ припадає приблизно 98% усієї світової торгівлі.

За цією перемогою очікували ще одну. Україна мала стати повноцінним членом Північно-Атлантичного Альянсу. Дата – 2 квітня 2008 року. Тоді Румунія приймала саміт найпотужнішої у світі військової організації.

Саміт в Бухаресті мав дати зелене світло в Північно-Атлантичний Альянс. Також на це претендувала і Грузія. Але у двох випадках – відмова. Точніше, нібито відтермінування. Генсек НАТО Яап де хооп Схеффер і Віктор Ющенко намагались "тримати хорошу міну при поганій грі".

Очільник Альянсу розкидався позитивними прогнозами, а Віктор Ющенко переконував у перемозі. Хоч Сполучені Штати не проти були України та Грузії в НАТО, палки в колеса пхали французи та німці.

Віктор Ющенко на зустрічі Альянсу у 2008 році: дивіться відео

Особливо смішний аргумент пролунав від Ангели Меркель. "Грузія не контролює частину території". І це тоді коли Німеччина поповнила НАТО, бувши розділеною на Західну та Східну. Вплив на рішення мав і Володимир Путін, якого чомусь запросили в Бухарест.

У ЗМІ писали, що Путін просто погрожував Бушу – якщо НАТО дасть Києву план дій – бути окупації Криму та Сходу. Та й взагалі росіянин ставив під сумнів існування України, як такої. Крім того, Кремль погрожував направити свої ракети, як любить казати Путін, на "братні народи".

За декілька місяців після відмови НАТО, ракети таки полетіли. В Грузію. Зелені чоловічки уже давно в Грузії. Російські війська, які самі себе називали миротворцями окопались і в Абхазії, і в Південній Осетії. Тому все за сценарієм. Росія роздавала паспорти.

Рекомендуємо Не лише революція: якими перемогами запам'ятався 2004 рік Україні

З Осетії починали бомбардувати контрольовані Грузією територію. Тбілісі дав відповідь. Цього тільки й чекала Росія. 8 серпня Кремль завів свої війська. Рішення про бомбардування грузинських територій прийняли за багато років до цього. І точно це робив не Медведєв. За декілька днів російська армія була уже в десятках кілометрів від Тбілісі.

Росіяни обстрілюють територію Грузії: дивіться відео

Україна підтримала Грузію у війні. Навіть під час бойових дій у Тбілісі прилітав Віктор Ющенко. 10 серпня Грузія відвела війська з Цхінвалі і припинила обстріли. А за 2 дні зголосилась на план Саркозі. Мирне регулювання конфлікту лише на папері. Росія довершила окупаційні плани. Росіяни зайняли стратегічно важливі об'єкти.

Ще у 2007 році в Сполучені Штати підібралась криза. Вона виявиться найбільшою після часів великої депресії. Перегрітий кредитний ринок став тією бульбашкою, яка трісне, а з нею впали і глобальні фінустанови.

Актуально Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень

Ринок житла практично заморозився, рівень безробіття у Сполучених Штатах вже у 2008 році зріс до 7,2%. Криза і не думала залишатись в Америці, вона почала свою навколосвітню подорож. Але в Україні економіка 2007 року демонструє ріст. Уряд кризи не боявся.

Не те, що фінансової кризи не існує. Уряд починає відверто кепкувати з економічного краху. Прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко починає виконувати одну зі своїх обіцянок. Згодом вона увійде в народ, як "Юліна тисяча".

Громадянам рекомендували зберігати гроші в банках. Така порада була рівнозначною спаленню коштів. З розпадом Радянського Союзу всі збереження громадян згоріли. Україна зобов'язалась виплатити 132 мільярди гривень боргів Ощадбанку СРСР.

У 2008 році цей час настав. "Юліна тисяча" – так називали програму уряду з повернення заощаджень вкладників Радянського Союзу. Щоб отримати свої кошти зареєструвались понад 12 мільйонів українців. Виплачувати борги повинні були поступово. Перший транш по 1 000 гривень.

Тимошенко пообіцяла Українцям гроші: дивіться відео

Тож після Різдва до кас Ощадбанків масово потягнувся натовп. Переважно літніх людей. Та заплатили не всім. У чергах померли декілька людей. Президент програму критикував за популізм. Мовляв, викинуті кошти запустять інфляцію.

Отримали "Юліну тисячу" половина з зареєстрованих. За пів року програму призупинили. Лише фотожаби нагадують ці легкі гроші, які точно не стимулювали росту економіки. Тим паче, вже 2008 року в уряді з всесвітньої кризи не сміялись.

Читайте також Таємнича смерть ексміністра Кравченка, прорив жінок у політиці: важливі події 2005 року

"Прогнати" кризу не вдалось. Восени у паніці люди забирали мільярди доларів з банківських рахунків. Держава націоналізовувала частину фінустанов. Гривня обвалилась.

Будівництво в країні практично заморозилось. Металургійна галузь полетіла в піке. Безробіття зросло з 7 до майже 10%. Кризу вдалось зупинити, зокрема, взявши кредит у Міжнародного валютного фонду.

Влітку 2008 року країну накрила не лише фінансова криза. Західна Україна пішла під воду. Подолати паводки власноруч намагались і прем'єрка, і президент. Такого не було 70 років. Висока вода прийшла на Захід України.

До теми Шалена злива в Одесі: потонула маршрутка з людьми – відео

Затопило близько 700 населених пунктів. Під водою опинилось 40 тисяч будинків. Стихію пережили не усі. 30 людей загинули, з них 6 дітей. На ліквідацію рушійної повені виділили понад 4 мільярди гривень. Ще тоді поняття волонтер стало вкрай актуальним. На порятунок від повені скидались цілою країною.

На сьогодні комедійний формат стендапу один з найпопулярніших. У 2008 році його в Україні практично не існувало. Але, якби він таки був, то головним шоуменом мав би стати Ігор Зварич.

"!У всьому винні колядники та посівальники" – так голова тодішній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич пояснював наявність декількох тисяч доларів, знайдених у нього в кабінеті під час обшуків. І це верхівка айсберга.

Одіозного суддю Ігоря Зварича спіймали на хабарництві: дивіться відео

Вдома у служителя Феміди виявили ще 2 мільйони доларів. Версія прокуратури – хабарництво. Версія судді – позичив у друга. З обшуків Зварич зробив справжнє шоу. Немов Халк він шматував одяг. І був не гіршим симулянтом за Неймара.

Розважав Зварич і за ґратами. Наприклад референсом до Гітлера. Книга написана ним в неволі "Майн Кампф Ін Юкрейн", суддя-комуніст". 10 років, які суддя мав відсидіти за законом Савченко скоротились до 7.

У 2008 році усі заговорили про піратів сомалійських. Їхні напади на кораблі стали все частішими. Судно з екзотичним ім'ям Фаїна захопили пірати. На борту українського корабля перебувала 21 людина, 17 з них – наші громадяни.

Судно перевозило зброю, танки та гради. Вантаж направляли у Кенію. Хоча неофіційно – все це озброєння мали вивантажити в Південному Судані. Моряки перебували в полоні майже пів року.

Військові НАТО стріляють по піратах: дивіться відео

Моряків відпустили після того, як піратам заплатили викуп. Ціна питання – 3 мільйони 200 тисяч доларів. З 2008 до 2012 року пірати захопили майже 2 сотні суден та 3,5 тисячі моряків. Щороку корсари завдавали збитків на мільярди доларів. Не дивно, що НАТО розпочало програму боротьби з піратами "Океанський щит".

Кличко повернувся на ринг

Українці це дуже сильна нація. Доведено 2008 роком. На олімпіаді в Пекіні українські спортсмени вибороли 24 нагороди. Зокрема 7 золотих. Тоді свою першу олімпійську нагороду найвищого ґатунку здобув Василь Ломаченко.

Якщо його шлях до легенди боксу лише починався, то інший феноменальний боєць хотів здійснити камбек. №,5 роки Віталій Кличко не виходив на ринг. За цей час він 2 програв Черновецькому вибори мера столиці.

Читайте більше Помаранчева революція, замах на Ющенка і музичні заробітчани: знакові події 2004 року

У складі "Пори-ПРП" потрапив у Київраду, але не здолав 3-відсоткового бар'єра, для проходження в парламент. Та політичні бої у 2008 році він нарешті змінив на боксерські. Залізний кулак повернувся у великий спорт.

Кличку протистояв Самюель Пітер. Нігерійський нокаутер став мішком для биття 37-річному українцю. На 8 раунд Пітер уже навіть не виходив. Віталій Кличко повернув пояс WBC.

Муаммар Каддафі 2008 року приїхав в Україну. Він жив у наметі і грівся від вогню біля секретаріату президента. І якщо з Віктором Ющенком домовлялись про зброю, нафту та сільгосп співпрацю у в звичному антуражі, то Юлію Тимошенко лівійський лідер так і приймав у наметі.

муаммар Каддафі
Муаммар Каддафі провів зустріч з Віктором Ющенком щодо зброї / Фото Офісу Президента

Довести домовленості до логічного завершення не вдалось. Спершу змінилась влада в Україні. А потім падіння режиму Каддафі стало однією з найрезонансніших подій так званої Арабської весни.

Про масштабний концерт Queen в Україні та вибори у США, на яких переміг Барак Обама, – дивіться у повному випуску програми "Україна 30" на 24 каналі.

Повний випуск програми "Україна 30" про 2008 рік: дивіться відео