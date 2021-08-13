Увійти в один із основних міжнародних клубів – завдання, яке Україна змогла виконати на 17 році незалежності. Український прапор зайняв своє місце серед прапорів країн-членів Світової Організації торгівлі. Разом з тим, це був час, коли гаманці українців відчули наслідки світової економічної кризи.

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В новинах вперше показали на чому полягають традиції "засівання" галицьких суддів, а ще транслювали епопею з повернення українців, яких полонили пірати. Чим ще запам'ятався 2008 рік – дізнавайтесь у програмі "Україна 30" на 24 каналі.

Зовнішня політика України у 2008 році

У 2008 році Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі. Це дійсно неймовірний економічний здобуток. Адже якщо говорити мовою чисел, на СОТ припадає приблизно 98% усієї світової торгівлі.

За цією перемогою очікували ще одну. Україна мала стати повноцінним членом Північно-Атлантичного Альянсу. Дата – 2 квітня 2008 року. Тоді Румунія приймала саміт найпотужнішої у світі військової організації.

Україна мала вступити у НАТО

Саміт в Бухаресті мав дати зелене світло в Північно-Атлантичний Альянс. Також на це претендувала і Грузія. Але у двох випадках – відмова. Точніше, нібито відтермінування. Генсек НАТО Яап де хооп Схеффер і Віктор Ющенко намагались "тримати хорошу міну при поганій грі".

Очільник Альянсу розкидався позитивними прогнозами, а Віктор Ющенко переконував у перемозі. Хоч Сполучені Штати не проти були України та Грузії в НАТО, палки в колеса пхали французи та німці.

Віктор Ющенко на зустрічі Альянсу у 2008 році: дивіться відео

Особливо смішний аргумент пролунав від Ангели Меркель. "Грузія не контролює частину території". І це тоді коли Німеччина поповнила НАТО, бувши розділеною на Західну та Східну. Вплив на рішення мав і Володимир Путін, якого чомусь запросили в Бухарест.

У ЗМІ писали, що Путін просто погрожував Бушу – якщо НАТО дасть Києву план дій – бути окупації Криму та Сходу. Та й взагалі росіянин ставив під сумнів існування України, як такої. Крім того, Кремль погрожував направити свої ракети, як любить казати Путін, на "братні народи".

Війна в Грузії

За декілька місяців після відмови НАТО, ракети таки полетіли. В Грузію. Зелені чоловічки уже давно в Грузії. Російські війська, які самі себе називали миротворцями окопались і в Абхазії, і в Південній Осетії. Тому все за сценарієм. Росія роздавала паспорти.

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З Осетії починали бомбардувати контрольовані Грузією територію. Тбілісі дав відповідь. Цього тільки й чекала Росія. 8 серпня Кремль завів свої війська. Рішення про бомбардування грузинських територій прийняли за багато років до цього. І точно це робив не Медведєв. За декілька днів російська армія була уже в десятках кілометрів від Тбілісі.

Росіяни обстрілюють територію Грузії: дивіться відео

Україна підтримала Грузію у війні. Навіть під час бойових дій у Тбілісі прилітав Віктор Ющенко. 10 серпня Грузія відвела війська з Цхінвалі і припинила обстріли. А за 2 дні зголосилась на план Саркозі. Мирне регулювання конфлікту лише на папері. Росія довершила окупаційні плани. Росіяни зайняли стратегічно важливі об'єкти.

Криза у США запустила кризу в світі

Ще у 2007 році в Сполучені Штати підібралась криза. Вона виявиться найбільшою після часів великої депресії. Перегрітий кредитний ринок став тією бульбашкою, яка трісне, а з нею впали і глобальні фінустанови.

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Ринок житла практично заморозився, рівень безробіття у Сполучених Штатах вже у 2008 році зріс до 7,2%. Криза і не думала залишатись в Америці, вона почала свою навколосвітню подорож. Але в Україні економіка 2007 року демонструє ріст. Уряд кризи не боявся.

Що таке "Юліна тисяча"

Не те, що фінансової кризи не існує. Уряд починає відверто кепкувати з економічного краху. Прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко починає виконувати одну зі своїх обіцянок. Згодом вона увійде в народ, як "Юліна тисяча".

Громадянам рекомендували зберігати гроші в банках. Така порада була рівнозначною спаленню коштів. З розпадом Радянського Союзу всі збереження громадян згоріли. Україна зобов'язалась виплатити 132 мільярди гривень боргів Ощадбанку СРСР.

У 2008 році цей час настав. "Юліна тисяча" – так називали програму уряду з повернення заощаджень вкладників Радянського Союзу. Щоб отримати свої кошти зареєструвались понад 12 мільйонів українців. Виплачувати борги повинні були поступово. Перший транш по 1 000 гривень.

Тимошенко пообіцяла Українцям гроші: дивіться відео

Тож після Різдва до кас Ощадбанків масово потягнувся натовп. Переважно літніх людей. Та заплатили не всім. У чергах померли декілька людей. Президент програму критикував за популізм. Мовляв, викинуті кошти запустять інфляцію.

Отримали "Юліну тисячу" половина з зареєстрованих. За пів року програму призупинили. Лише фотожаби нагадують ці легкі гроші, які точно не стимулювали росту економіки. Тим паче, вже 2008 року в уряді з всесвітньої кризи не сміялись.

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"Прогнати" кризу не вдалось. Восени у паніці люди забирали мільярди доларів з банківських рахунків. Держава націоналізовувала частину фінустанов. Гривня обвалилась.

Будівництво в країні практично заморозилось. Металургійна галузь полетіла в піке. Безробіття зросло з 7 до майже 10%. Кризу вдалось зупинити, зокрема, взявши кредит у Міжнародного валютного фонду.

Україну затопило у 2008 році

Влітку 2008 року країну накрила не лише фінансова криза. Західна Україна пішла під воду. Подолати паводки власноруч намагались і прем'єрка, і президент. Такого не було 70 років. Висока вода прийшла на Захід України.

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Затопило близько 700 населених пунктів. Під водою опинилось 40 тисяч будинків. Стихію пережили не усі. 30 людей загинули, з них 6 дітей. На ліквідацію рушійної повені виділили понад 4 мільярди гривень. Ще тоді поняття волонтер стало вкрай актуальним. На порятунок від повені скидались цілою країною.

Курйозний суддя-хабарник Зварич

На сьогодні комедійний формат стендапу один з найпопулярніших. У 2008 році його в Україні практично не існувало. Але, якби він таки був, то головним шоуменом мав би стати Ігор Зварич.

"!У всьому винні колядники та посівальники" – так голова тодішній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич пояснював наявність декількох тисяч доларів, знайдених у нього в кабінеті під час обшуків. І це верхівка айсберга.

Одіозного суддю Ігоря Зварича спіймали на хабарництві: дивіться відео

Вдома у служителя Феміди виявили ще 2 мільйони доларів. Версія прокуратури – хабарництво. Версія судді – позичив у друга. З обшуків Зварич зробив справжнє шоу. Немов Халк він шматував одяг. І був не гіршим симулянтом за Неймара.

Розважав Зварич і за ґратами. Наприклад референсом до Гітлера. Книга написана ним в неволі "Майн Кампф Ін Юкрейн", суддя-комуніст". 10 років, які суддя мав відсидіти за законом Савченко скоротились до 7.

Сомалійські пірати захопили українців

У 2008 році усі заговорили про піратів сомалійських. Їхні напади на кораблі стали все частішими. Судно з екзотичним ім'ям Фаїна захопили пірати. На борту українського корабля перебувала 21 людина, 17 з них – наші громадяни.

Судно перевозило зброю, танки та гради. Вантаж направляли у Кенію. Хоча неофіційно – все це озброєння мали вивантажити в Південному Судані. Моряки перебували в полоні майже пів року.

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Моряків відпустили після того, як піратам заплатили викуп. Ціна питання – 3 мільйони 200 тисяч доларів. З 2008 до 2012 року пірати захопили майже 2 сотні суден та 3,5 тисячі моряків. Щороку корсари завдавали збитків на мільярди доларів. Не дивно, що НАТО розпочало програму боротьби з піратами "Океанський щит".

Зверніть увагу! Вже у 2015 році пірати на захопили жодного комерційного судна. На сьогодні феномен морських розбійників залишився у минулому.

Кличко повернувся на ринг

Українці це дуже сильна нація. Доведено 2008 роком. На олімпіаді в Пекіні українські спортсмени вибороли 24 нагороди. Зокрема 7 золотих. Тоді свою першу олімпійську нагороду найвищого ґатунку здобув Василь Ломаченко.

Якщо його шлях до легенди боксу лише починався, то інший феноменальний боєць хотів здійснити камбек. №,5 роки Віталій Кличко не виходив на ринг. За цей час він 2 програв Черновецькому вибори мера столиці.

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У складі "Пори-ПРП" потрапив у Київраду, але не здолав 3-відсоткового бар'єра, для проходження в парламент. Та політичні бої у 2008 році він нарешті змінив на боксерські. Залізний кулак повернувся у великий спорт.

Кличку протистояв Самюель Пітер. Нігерійський нокаутер став мішком для биття 37-річному українцю. На 8 раунд Пітер уже навіть не виходив. Віталій Кличко повернув пояс WBC.

Довідка. Перед тим як повністю перейти у політичний ринг, Кличко старший провів ще 9 успішних захистів поясу.

Муаммар Каддафі жив в наметі в Києві

Муаммар Каддафі 2008 року приїхав в Україну. Він жив у наметі і грівся від вогню біля секретаріату президента. І якщо з Віктором Ющенком домовлялись про зброю, нафту та сільгосп співпрацю у в звичному антуражі, то Юлію Тимошенко лівійський лідер так і приймав у наметі.



Муаммар Каддафі провів зустріч з Віктором Ющенком щодо зброї / Фото Офісу Президента

Довести домовленості до логічного завершення не вдалось. Спершу змінилась влада в Україні. А потім падіння режиму Каддафі стало однією з найрезонансніших подій так званої Арабської весни.

Про масштабний концерт Queen в Україні та вибори у США, на яких переміг Барак Обама, – дивіться у повному випуску програми "Україна 30" на 24 каналі.

Більше випусків програми "Україна 30" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Україна 30" про 2008 рік: дивіться відео