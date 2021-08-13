Войти в один из основных международных клубов – задача, которую Украина смогла выполнить на 17 году независимости. Украинский флаг занял свое место среди флагов стран-членов Всемирной торговой организации. Вместе с тем, это было время, когда кошельки украинцев почувствовали последствия мирового экономического кризиса.

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В новостях впервые показали на чем основаны традиции "засевания" галицких судей, а еще транслировали эпопею по возвращению украинцев, которых пленили пираты. Чем еще запомнился 2008 год – узнавайте в программе "Украина 30" на 24 канале.

Внешняя политика Украины в 2008 году

В 2008 году Украина стала полноправным членом Всемирной торговой организации. Это действительно невероятное экономическое достижение. Ведь если говорить языком чисел, на ВТО приходится примерно 98% всей мировой торговли.

За этой победой ожидали еще одну. Украина должна была стать полноценным членом Северо-Атлантического Альянса. Дата – 2 апреля 2008 года. Тогда Румыния принимала саммит самой мощной в мире военной организации.

Украина должна была вступить в НАТО

Саммит в Бухаресте должен был дать зеленый свет в Северо-Атлантический Альянс. Также на это претендовала и Грузия. Но в двух случаях – отказ. Точнее, якобы отсрочка. Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер и Виктор Ющенко пытались "держать хорошую мину при плохой игре".

Глава Альянса разбрасывался позитивными прогнозами, а Виктор Ющенко убеждал в победе. Хотя Соединенные Штаты не против были Украины и Грузии в НАТО, палки в колеса совали французы и немцы.

Виктор Ющенко на встрече Альянса в 2008 году: смотрите видео

Особенно смешной аргумент прозвучал от Ангелы Меркель. "Грузия не контролирует часть территории". И это тогда когда Германия пополнила НАТО, будучи разделенной на Западную и Восточную. Влияние на решение имел и Владимир Путин, которого почему-то пригласили в Бухарест.

В СМИ писали, что Путин просто угрожал Бушу – если НАТО даст Киеву план действий – быть оккупации Крыма и Востока. Да и вообще россиянин ставил под сомнение существование Украины как таковой. Кроме того, Кремль грозился направить свои ракеты, как любит говорить Путин, на "братские народы".

Война в Грузии

Через несколько месяцев после отказа НАТО, ракеты таки полетели. В Грузию. Зеленые человечки уже давно в Грузии. Российские войска, которые сами себя называли миротворцами, окопались и в Абхазии, и в Южной Осетии. Поэтому все по сценарию. Россия раздавала паспорта.

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Из Осетии начинали бомбардировать контролируемую Грузией территорию. Тбилиси дал ответ. Этого только и ждала Россия. 8 августа Кремль завел свои войска. Решение о бомбардировке грузинских территорий приняли за много лет до этого. И точно это делал не Медведев. За несколько дней российская армия была уже в десятках километров от Тбилиси.

Россияне обстреливают территорию Грузии: смотрите видео

Украина поддержала Грузию в войне. Даже во время боевых действий в Тбилиси прилетал Виктор Ющенко. 10 августа Грузия отвела войска из Цхинвали и прекратила обстрелы. А через 2 дня согласилась на план Саркози. Мирное урегулирование конфликта лишь на бумаге. Россияне заняли стратегически важные объекты.

Кризис в США запустил кризис в мире

Еще в 2007 году к Соединенным Штатам подобрался кризис. Он окажется самым большим после времен Великой депрессии. Перегретый кредитный рынок стал тем пузырем, который треснет, а с ним упали и глобальные финучреждения.

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Рынок жилья практически заморозился, уровень безработицы в Соединенных Штатах уже в 2008 году вырос до 7,2%. Кризис и не думал оставаться в Америке, он начал свое кругосветное путешествие. Но в Украине экономика 2007 года демонстрирует рост. Правительство кризиса не боялось.

Что такое "Юлина тысяча"

Не то, что финансового кризиса не существует. Правительство начинает откровенно насмехаться над экономическим крахом. Премьер-министр Юлия Тимошенко начинает выполнять одно из своих обещаний. Со временем оно войдет в народ, как "Юлина тысяча".

Гражданам рекомендовали хранить деньги в банках. Такой совет был равнозначен сожжению средств. С распадом Советского Союза все сбережения граждан сгорели. Украина обязалась выплатить 132 миллиарда гривен долгов Ощадбанка СССР.

В 2008 году это время пришло. "Юлина тысяча" – так называли программу правительства по возврату сбережений вкладчиков Советского Союза. Чтобы получить свои средства зарегистрировались более 12 миллионов украинцев. Выплачивать долги должны были постепенно. Первый транш по 1 000 гривен.

Тимошенко пообещала украинцам деньги: смотрите видео

Поэтому после Рождества к кассам Ощадбанков массово потянулась толпа. Преимущественно пожилых людей. Но заплатили не всем. В очередях умерли несколько человек. Президент программу критиковал за популизм. Мол, выброшенные средства запустят инфляцию.

Получили "Юлину тысячу" половина из зарегистрированных. За полгода программу приостановили. Только фотожабы напоминают эти легкие деньги, которые точно не стимулировали рост экономики. Тем более, уже в 2008 году в правительстве над всемирным кризисом не смеялись.

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"Прогнать" кризис не удалось. Осенью в панике люди забирали миллиарды долларов с банковских счетов. Государство национализировало часть финучреждений. Гривна обвалилась.

Строительство в стране практически заморозилось. Металлургическая отрасль полетела в пике. Безработица выросла с 7 до почти 10%. Кризис удалось остановить, в частности, взяв кредит у Международного валютного фонда.

Украину затопило в 2008 году

Летом 2008 года страну накрыл не только финансовый кризис. Западная Украина ушла под воду. Преодолеть паводки собственноручно пытались и премьер, и президент. Такого не было 70 лет. Высокая вода пришла на Запад Украины.

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Затопило около 700 населенных пунктов. Под водой оказалось 40 тысяч домов. Стихию пережили не все. 30 человек погибли, из них 6 детей. На ликвидацию наводнения выделили более 4 миллиардов гривен. Еще тогда понятие волонтер стало крайне актуальным. На спасение от наводнения скидывались целой страной.

Курьезный судья-взяточник Зварыч

Сегодня комедийный формат стендапа один из самых популярных. В 2008 году его в Украине практически не существовало. Но, если бы он все-таки был, то главным шоуменом должен был бы стать Игорь Зварыч.

"!Во всем виноваты колядники и посевальщики" – так тогдашний глава Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварыч объяснял наличие нескольких тысяч долларов, найденных у него в кабинете во время обысков. И это верхушка айсберга.

Одиозного судью Игоря Зварыча поймали на взяточничестве: смотрите видео

Дома у служителя Фемиды обнаружили еще 2 миллиона долларов. Версия прокуратуры – взяточничество. Версия судьи – одолжил у друга. Из обысков Зварыч сделал настоящее шоу. Словно Халк он кромсал одежду. И был симулянтом не хуже Неймара.

Развлекал Зварыч и за решеткой. Например референсом к Гитлеру. Книги, написанные им в неволе "Майн Кампф Ін Юкрейн", "Суддя-комуніст". 10 лет, которые судья должен был отсидеть, по закону Савченко сократились до 7.

Сомалийские пираты захватили украинцев

В 2008 году все заговорили о сомалийских пиратах. Их нападения на корабли стали все более частыми. Судно с экзотическим именем Фаина захватили пираты. На борту украинского корабля находился 21 человек, 17 из них – наши граждане.

Судно перевозило оружие, танки и грады. Груз направляли в Кению. Хотя неофициально – все это вооружение должны были выгрузить в Южном Судане. Моряки находились в плену почти полгода.

Военные НАТО стреляют по пиратам: смотрите видео

Моряков отпустили после того, как пиратам заплатили выкуп. Цена вопроса – 3 миллиона 200 тысяч долларов. С 2008 по 2012 год пираты захватили почти 2 сотни судов и 3,5 тысячи моряков. Ежегодно корсары наносили ущерб на миллиарды долларов. Неудивительно, что НАТО начало программу борьбы с пиратами "Океанский щит".

Обратите внимание! Уже в 2015 году пираты не захватили ни одного коммерческого судна. На сегодня феномен морских разбойников остался в прошлом.

Кличко вернулся на ринг

Украинцы это очень сильная нация. Доказано 2008 годом. На Олимпиаде в Пекине украинские спортсмены завоевали 24 награды. В том числе 7 золотых. Тогда свою первую олимпийскую награду высшей пробы получил Василий Ломаченко.

Если его путь к легенде бокса только начинался, то другой феноменальный боец хотел осуществить камбэк. 5 лет Виталий Кличко не выходил на ринг. За это время он 2 раза проиграл Черновецкому выборы мэра столицы.

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В составе "Пори-ПРП" попал в Киевсовет, но не преодолел 3-процентный барьер для прохождения в парламент. Политические бои в 2008 году он наконец сменил на боксерские. Железный кулак вернулся в большой спорт.

Кличко противостоял Сэмюэл Питер. Нигерийский нокаутер стал мешком для битья 37-летнему украинцу. На 8 раунд Питер уже даже не выходил. Виталий Кличко вернул пояс WBC.

Справка. Перед тем как полностью перейти в политический ринг, Кличко старший провел еще 9 успешных защит пояса.

Муаммар Каддафи жил в палатке в Киеве

Муаммар Каддафи в 2008 году приехал в Украину. Он жил в палатке и грелся от огня возле секретариата президента. И если с Виктором Ющенко договаривались об оружии, нефти и сельхозсотрудничестве в привычном антураже, то Юлию Тимошенко ливийский лидер так и принимал в палатке.



Муаммар Каддафи провел встречу с Виктором Ющенко по оружию / Фото Офиса Президента

Довести договоренности до логического завершения не удалось. Сначала сменилась власть в Украине. А затем падение режима Каддафи стало одним из самых резонансных событий так называемой Арабской весны.

О масштабном концерте Queen в Украине и выборах в США, на которых победил Барак Обама, – смотрите в полном выпуске программы "Украина 30" на 24 канале.

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Полный выпуск программы "Украина 30" о 2008 годе: смотрите видео