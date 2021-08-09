Всего в избирательной гонке принимало участие 26 кандидатов, но основных было 2. Кроме серьезных случаев, львиную долю истории занимают курьезы с Януковичем.

Интересно От яйца до руководителя: студент, который едва не "убил" Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци

Визит Януковича на Прикарпатье

Рост Януковича – 193 сантиметра, но даже такой Голиаф не устоял от "снаряда". Визит на Прикарпатье завершился для него яйцом в лоб, которое швырнул в то время 17-летний студент. Сейчас Дмитрий Романюк работает заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА и менеджером Укрзализныци.

"Раненый" Янукович "яичного террориста" якобы простил. В то же время интернет взорвался рядом мемов и политических флеш-игр.



Визит Виктора Януковича запомнился многим украинцам / Фото 24 канала

Интересный факт! В Юлию Тимошенко в 2004 году также бросали яйцом. Глава "Батькивщины" мужественно устояла.

Покушение на Ющенко

Виктору Ющенко в тот период было не до смеха. В результате отравления, лицо молодого политика за несколько дней было не узнать. В его крови нашли диоксины, которые превышали допустимую норму в тысячу раз.

Кандидат в президенты находился в шаге от смерти. Ющенко пришлось срочно прекратить президентскую погоню и лететь на лечение в Австрию. Украинские власти на тот момент отрицали причастность к инциденту.



В результате покушения, Ющенко был в шаге от смерти / Фото AFP

Одна из версий указывает на то, что политика отравили 5 сентября, когда он имел 2 трапезы. Первая – у одного из основателей "Фокстрота" Владимира Шульги, вторая – на даче заместителя председателя Службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Там также находились тогдашний соратник Ющенко Давид Жвания и экс-глава СБУ Игорь Смешко.

Каждый генпрокурор Украины с 2004 года заявлял, что круг подозреваемых по делу определили. Впрочем, раскрыть его до сих пор не смогли. Сейчас есть 3 версии:

самоотравление;

попытка власти убить оппозиционера;

покушение иностранных спецслужб.

Вывести кандидата из борьбы за кресло президента так и не удалось. Рейтинг Ющенко неустанно рос, а отравление еще больше мобилизовало демократические силы.

Военный парад

За несколько дней до первого тура выборов президента устроили военный парад. Он был посвящен 60-летию освобождения Украины от нацистов. От обычного парада в России он мало чем отличался:

советские флаги;

танцы под "Катюшу";

приглашение для Владимира Путина;

конфета Януковича для Дмитрия Медведева.

Не только подобные шоу должны были принести дивиденды Януковичу. Речь идет о его особом словесном стиле, свидетельствующем об уголовном прошлом, и соответствующих методах решения дел. По неподтвержденным данным, кандидат в президенты избил Георгия Кирпу, Анну Герман и Александра Лавриновича.

Первый тур президентских выборов

Довольно равными оказались и результаты выборов в первом туре. Всего тогда выбирали из 24 кандидатов. Среди них фигурировали и крайне необычные персоны, например, Дмитрий Корчинский или "космических масштабов" политик Леонид Черновецкий.

Однако все понимали, что главная интрига будет разворачиваться между Ющенко и Януковичем.

Справка. Разница между кандидатами после первого тура составила чуть более 0,5%. Традиционно Януковича поддержали на Востоке и Юге, а Ющенко – на Западе, Севере и в центре страны.

Третьим в списке оказался Александр Мороз, которому избиратели предоставили почти 6% поддержки. Эти цифры должны были перейти к Ющенко, ведь именно его поддержал социалист во втором туре.

Второй тур выборов

Оппоненты Ющенко включили весь админресурс. Государственных служащих и студентов заставляли идти на участки и отдавать голоса за Януковича. В частности, этим грешил экс-ректор университета Государственной налоговой службы Украины Петр Мельник.

Таких действий было недостаточно, поэтому одной из черт выборов стали фальсификации. Кандидату от власти "нарисовали" 49,5%. С отрывом в 3% он победил Ющенко. Последний не признал поражения и призвал украинцев выйти на Майдан Незалежности. Так началась Оранжевая революция.



Оранжевая революция в Украине началась после 2 тура выборов / Фото "Эспрессо"

Оранжевая революция

На главные площади в украинских городах выходили сотни тысяч людей. Оппозиционные политики собрались на Майдане в Киеве. Протестующие из разных уголков Украины начали съезжаться в столицу и разбили палаточный городок.

Ежедневно проходили демонстрации и пикеты Верховной Рады, Администрации Президента, Кабмина. В Украину приехали зарубежные политики. Силовой вариант разгона акции запретили. Благодарные протестующие и музыканты украшали щиты силовиков цветами.



Участники революции украшали щиты силовиков цветами / Фото из "Википедии"

Поддержка была и у Януковича – на столичный Антимайдан свозили студентов, бюджетников и шахтеров. "Бело-голубого" поддержали и делегации россиян, окрестивших революцию "апельсиновым шабашем".

Когда стало понятно, что зачистки не будет, Янукович и его товарищи организовывали откровенно сепаратистские собрания. Экс-глава Донецкой ОГА Борис Колесников предлагал перенести столицу Украины в Харьков. К борьбе привлекли и первых леди, говорили о гардеробе и гражданстве Екатерины Чумаченко-Ющенко. Высказывания Людмилы Янукович о "наколотых апельсинах" стали одним из первых украинских мемов.

Кто поддерживал кандидатов

Характерной чертой противостояния "лагерей" была поддержка от музыкантов. К Януковичу примкнули: София Ротару, Ани Лорак, Таисия Повалий, Наталья Могилевская и даже Кузьма Скрябин.

"Оранжевый" кандидат тоже не остался без музыкального сопровождения. Тогда за Виктора Ющенко агитировали: "Вопли Видоплясова", Руслана, Александр Пономарев и "Океан Эльзы". Гимном оранжевой революции стала песня "Разом нас багато" группы "Гринджолы". Правда, впоследствии она получила чуточку насмешливый оттенок.



Украинские музыканты поддерживали и Ющенко, и Януковича / Фото с сайта Движения "Честно"

Майдан не только выстоял, но и праздновал победу 3 декабря 2004 года. Конституционный Суд Украины отменил результаты выборов второго тура и назначил повторное голосование, по результатам которого победил Ющенко. За "оранжевого" проголосовали 52% избирателей, а за "бело-голубого" – 44,2%. У украинцев после обещаний о бандитах и тюрьмах были крайне высокие ожидания от новой власти.

Оранжевая революция – это фиаско Януковича, власти российских кураторов, которые так волновались за "легитимного". Майдан 2004 года стал репетицией Майдана 2013 – 2014 годов, однако без крови – с песнями и танцами.

Больше выпусков программы "Украина 30" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Украина 30" про 2004 год (часть 1): смотрите видео