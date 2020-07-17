Дмитрий Романюк стал руководителем управления "Укрзализныци", которое отвечает за отношения с органами государственной власти. Именно он в 2004 году едва не "убил" яйцом президента-беглеца Виктора Януковича в Ивано-Франковске.

Романюк возглавил вертикаль управления взаимоотношениями с органами государственной власти Укрзализныци, сообщает НВ.

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Заметим, что ранее Дмитрий Романюк был заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Что известно о Дмитрии Романюка?

Дмитрий Романюк – кандидат экономических наук, имеет два высших образования.



С октября 2019 по настоящее время занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА. Романюк ранее работал в частных структурах, а также в Офисе привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest.

Историческое яйцо и Янукович вспоминаем курьез

Во время президентской кампании у кандидата в президенты и тогда действующего премьера Виктора Януковича бросили яйцом в Ивано-Франковске. Это произошло 23 сентября 2004 года.

Героем того дня стал студент-экономист Дмитрий Романюк, который это яйцо и бросил. К тому времени Романюку было 17 лет.

Помощница президента беглого тогда рассказывала, что "Янукович под капельницей", потому что в него попали "тяжелым тупым предметом".

Как у Януковича летело яйцо: курьезное видео