Від яйця до керівника: студент, який ледь не "вбив" Януковича, став топ-менеджером Укрзалізниці
Дмитро Романюк став керівником управління Укрзалізниці, яке відповідає за відносини з органами державної влади. Саме він у 2004 році ледь не "вбив" яйцем президента-втікача Віктора Януковича в Івано-Франківську.
Романюк очолив вертикаль управління взаємовідносинами з органами державної влади Укрзалізниці, повідомляє НВ.
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Зауважимо, що раніше Дмитро Романюк був заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Що відомо про Дмитра Романюка?Дмитро Романюк – кандидат економічних наук, має дві вищі освіти.
З жовтня 2019 року по теперішній час займав посаду заступника голови Івано-Франківської ОДА. Романюк раніше працював у приватних структурах, а також у Офісі залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.
Історичне яйце і Янукович: пригадуємо курйоз
Під час президентської кампанії в кандидата у президенти й тоді чинного прем'єра Віктора Януковича кинули яйцем в Івано-Франківську. Це сталося 23 вересня 2004 року.
Героєм того дня став студент-економіст Дмитро Романюк, який це яйце й кинув. На той час Романюку було 17 років.
Помічниця президента-втікача тоді розповідала, що "Янукович під крапельницею", бо в нього потрапили "важким тупим предметом".
Як в Януковича летіло яйце: курйозне відео