Дмитро Романюк став керівником управління Укрзалізниці, яке відповідає за відносини з органами державної влади. Саме він у 2004 році ледь не "вбив" яйцем президента-втікача Віктора Януковича в Івано-Франківську.

Романюк очолив вертикаль управління взаємовідносинами з органами державної влади Укрзалізниці, повідомляє НВ.

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Зауважимо, що раніше Дмитро Романюк був заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Що відомо про Дмитра Романюка? Дмитро Романюк – кандидат економічних наук, має дві вищі освіти.



З жовтня 2019 року по теперішній час займав посаду заступника голови Івано-Франківської ОДА. Романюк раніше працював у приватних структурах, а також у Офісі залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.

Історичне яйце і Янукович: пригадуємо курйоз

Під час президентської кампанії в кандидата у президенти й тоді чинного прем'єра Віктора Януковича кинули яйцем в Івано-Франківську. Це сталося 23 вересня 2004 року.

Героєм того дня став студент-економіст Дмитро Романюк, який це яйце й кинув. На той час Романюку було 17 років.

Помічниця президента-втікача тоді розповідала, що "Янукович під крапельницею", бо в нього потрапили "важким тупим предметом".

Як в Януковича летіло яйце: курйозне відео